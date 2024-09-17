Как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года: идеи стильных дизайнов

Осенью хочется разнообразить серые будни и поднять себе настроение всеми возможными способами. Если вы не знаете, как это сделать, - отправляйтесь на маникюр. Он не только поднимет самооценку, но и станет отличным способом отвлечься от каждодневной рутины, рабочих задач и депрессивных мыслей.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты дизайна можно присмотреть в классическом черном оттенке.
Если вы не любите экспериментировать, для вас подойдет классическое глянцевое покрытие. Такой маникюр подойдет как для торжественных мероприятий, так и на каждый день.
Однотонный черный маникюр (фото: instagram.com/manicur_nigti_ksyusha)
А если нужно выделиться из толпы, сделайте оригинальный французский маникюр. Покройте основную часть ногтя матовым топом, а кончик оставьте глянцевым. Такой изысканный вариант маникюра точно привлечет внимание окружающих.
Оригинальный матовый френч (фото: instagram.com/nailsby_ericb)
Также можно сделать классическую вариацию френча: основу ногтя покрываем розовым или телесно-бежевым, а кончик делаем черным цветом. Такой дизайн можно разнообразить блестками или стразами.
Френч с черным кончиком (фото: instagram.com/napaznokciach, instagram.com/amanda.sudolll, instagram.com/md_onglesconcept)
Как известно, в тренде маникюр с эффектом металлик и хром. Можно сделать черный маникюр с такими акцентами. Это могут быть металлические кончики, минималистичные полосы или геометрические узоры.
Черный маникюр с металлическими акцентами (фото: instagram.com/amberjhnails)
Еще один стильный дизайн: наносим прозрачную базу, а на нее черный цвет - но не на всю поверхность ногтя. В центре делаем вертикальную полосу лаком с блестками.
Оригинальный дизайн (фото: instagram.com/cupio.ro)
Также можно сделать маникюр со специальным гель-лаком. Это полупрозрачное, цветное покрытие с мерцающими частицами в составе. В свою очередь частицы - это микроскопические многогранные фрагменты стекла или пластика, которые отражают свет и создают мерцание, но именно при искусственном освещении: под лампой, при вспышке фотоаппарата и т.д. Отметим, что при дневном свете такой гель-лак дает эффект мелкого голографического песка, который блестит вполне обычно.
Светоотражающий маникюр (фото: instagram.com/primpchiew)
В трендах 2024 года также так называемый "желейный" маникюр с полупрозрачным гель-лаком. Сделать такой эффект можно самостоятельно, смешав любимый черный лак с небольшим количеством базового покрытия, чтобы создать этот "желейный" финиш. Также такой дизайн можно украсить горохамиа.
Полупрозрачный "желейный" маникюр в горошек (фото: instagram.com/memnails)
Еще один вариант с полупрозрачным черным дизайном - с сердечками. Такой нейл-арт будет красиво смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.
Маникюр с сердечками (фото: instagram.com/phoebesummernails)
Если однотонное или полупрозрачное покрытие вам не подходит, сделайте оригинальный волнистый дизайн.
Волнистый маникюр (фото: instagram.com/disseynails)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: lolo.nailedit, disseynails, memnails, phoebesummernails, primpchiew, cupio.ro, amberjhnails, napaznokciach, amanda.sudolll, md_onglesconcept, nailsby_ericb, manicur_nigti_ksyusha.