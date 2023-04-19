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Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

Колаж РБК-Україна: який верхній одяг буде не в тренді навесні 2023
Автор: Володимир Костирін

Весняний сезон почав радувати впевненим потеплінням, і багато хто став уважніше переглядати свій гардероб, підшукуючи відповідні моделі, готуватися до вибору обновок. При цьому при підборі вбрання деякі враховують актуальні тренди в моді, щоб образи не видалися застарілими.

Які моделі навесні 2023 року краще уникати, щоб верхній одяг не "губив" стильність і не псував враження - читайте в матеріалі нижче.

  • Приталене пальто з коротким кроєм

Дизайнери звертають увагу, що короткі приталені фасони здатні порушувати пропорції фігури, і часом підкреслювати недоліки.

Тому для різних сезонів, і зокрема для цієї весни, найкращим варіантом залишається таке напівприлегле вбрання в середньому або максі розмірах.

При виборі приталених пальт дизайнери не радять вибирати моделі з коротким кроєм (фото: скріншот)

  • Короткий тренч

Середній або крій максі для тренча вже давно зарекомендував себе з кращого боку для різних образів, та як вдале доповнення і до штанів, і до спідниць будь-якої довжини.

Однак тренч у короткому форматі може відразу зіпсувати увесь лук, і від такого фасону навесні радять відмовитися на користь моделі середнього або великого розміру.

Тренч для весни 2023 краще вибрати середнього або максі крою, а не короткий (фото: pixabay.com)

  • Блискучі бомбери

Для бомбера найкращим варіантом залишається трикотаж чи матова тканина. Разом з тим "глянцеві" вбрання з шовку, атласу, прикрашені різними стразами, дизайнери для цього весняного сезону рекомендувати не стали, говорячи про "несмаковість" образу.

Бомбер із глянсової "еко-шкіри" (фото: скріншот)

  • Куртка парка

Куртки з вільним кроєм - парки - практичні, зручні та універсальні, що призвело до масового носіння такого верхнього одягу. І ось тепер популярність дала зворотний ефект - дизайнери в описі парки стали нарікати на деяке "знеособлення", а моделі з хутряними каптурами взагалі визначати як моветон.

Стилісти вже не рекомендують такий крій для носіння цієї весни, пропонуючи як альтернативу шкірянки або куртки джинсовки, особливо "варенки".

Парка навесні 2023 - не найкращий варіант (фото: pixabay.com)

Раніше ми розповідали, яке взуття буде у тренді у сезоні весна-літо 2023 року.

А також перед цим писали про те, які 7 речей мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023 року.

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