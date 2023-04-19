Какую верхнюю одежду лучше не носить весной 2023: откажитесь от таких нарядов

Приталенное пальто с коротким кроем

Дизайнеры обращают внимание, что короткие приталенные фасоны способны нарушать пропорции фигуры, и порой подчеркивать недостатки.

Поэтому для разных сезонов, и в частности для этой весны, лучшим вариантом остается такой полуприлегающий наряд в среднем или макси размерах.

При выборе приталенных пальто дизайнеры не советуют выбирать модели с коротким кроем (фото: скриншот)

Короткий тренч

Средний или покрой макси для тренча уже давно зарекомендовал себя с лучшей стороны для различных образов, и как удачное дополнение и к брюкам, и юбкам любой длинны.

Однако тренч в коротком формате может сразу испортить весь лук, и от такого фасона нынешней весной советуют отказаться в пользу модели среднего или большого размера.

Тренч для весны 2023 лучше выбрать среднего или макси покроя, а не короткий (фото: pixabay.com)

Блестящие бомберы

Для бомбера лучшим вариантом остается трикотаж или матовая ткань. В то же время "глянцевые" наряды из шелка, атласа, украшенные различными стразами, дизайнеры для этого весеннего сезона рекомендовать не стали, говоря о "безвкусности" образа.

Бомбер из глянцевой "эко-кожи" (фото: скриншот)

Куртка парка

Куртки со свободным покроем - парки - практичны, удобны и универсальны, что привело к массовому ношению такой верхней одежды. И вот теперь популярность дала обратный эффект - дизайнеры в описании парки стали сетовать на некоторое "обезличивание", а модели с меховыми капюшонами и вовсе определять как моветон.

Стилисты уже не рекомендуют такой крой для ношения этой весной, предлагая в качестве альтернативы кожанки или куртки джинсовки, особенно "варенки".

Парка весной 2023 - не лучший вариант (фото: pixabay.com)