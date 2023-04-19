Какую верхнюю одежду лучше не носить весной 2023: откажитесь от таких нарядов
Весенний сезон начал радовать уверенным потеплением, и многие стали внимательнее пересматривать свой гардероб, подыскивая подходящие модели, готовиться к выбору обновок. При этом при подборе нарядов некоторые учитывают актуальные тренды в моде, чтобы образы не показались устаревшими.
Какие модели весной 2023 года лучше избегать, чтобы верхняя одежда не "губила" стильность и не портила впечатление - читайте в материале ниже.
- Приталенное пальто с коротким кроем
Дизайнеры обращают внимание, что короткие приталенные фасоны способны нарушать пропорции фигуры, и порой подчеркивать недостатки.
Поэтому для разных сезонов, и в частности для этой весны, лучшим вариантом остается такой полуприлегающий наряд в среднем или макси размерах.
При выборе приталенных пальто дизайнеры не советуют выбирать модели с коротким кроем (фото: скриншот)
- Короткий тренч
Средний или покрой макси для тренча уже давно зарекомендовал себя с лучшей стороны для различных образов, и как удачное дополнение и к брюкам, и юбкам любой длинны.
Однако тренч в коротком формате может сразу испортить весь лук, и от такого фасона нынешней весной советуют отказаться в пользу модели среднего или большого размера.
Тренч для весны 2023 лучше выбрать среднего или макси покроя, а не короткий (фото: pixabay.com)
- Блестящие бомберы
Для бомбера лучшим вариантом остается трикотаж или матовая ткань. В то же время "глянцевые" наряды из шелка, атласа, украшенные различными стразами, дизайнеры для этого весеннего сезона рекомендовать не стали, говоря о "безвкусности" образа.
Бомбер из глянцевой "эко-кожи" (фото: скриншот)
- Куртка парка
Куртки со свободным покроем - парки - практичны, удобны и универсальны, что привело к массовому ношению такой верхней одежды. И вот теперь популярность дала обратный эффект - дизайнеры в описании парки стали сетовать на некоторое "обезличивание", а модели с меховыми капюшонами и вовсе определять как моветон.
Стилисты уже не рекомендуют такой крой для ношения этой весной, предлагая в качестве альтернативы кожанки или куртки джинсовки, особенно "варенки".
Парка весной 2023 - не лучший вариант (фото: pixabay.com)
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