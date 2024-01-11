Який універсальний колір речей не виходить з трендів у 2024 році

Чорний колір завжди вважався універсальним, оскільки це класика, з якою можна комбінувати різні кольори, відтінки та образи.

Про те, наскільки чорний колір буде модним у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Total black залишається з нами у 2024 році

Чорний колір - це про велич, силу та відверте прийняття себе будь-якою, а також можливість проявлятися. Цей колір робить виразною кожну дівчину, яка має бажання бути поміченою.

За допомогою нього можна вдало демонструвати себе, оскільки він підкреслює всі особливості та не ховає особливості жінок. Чорний, так само як і білий - про чистоту та спосіб підтвердження мого прийняття себе без зайвих прикрас.

Не забувайте що чорний колір доволі цікавий для створення різних та унікальних образів, бо володіє властивістю додавати у свої образи чистоту, велич, сексуальність та привабливість.

Чорний любить прикраси та аксесуари, тому створюючи свої образи сміливо додавайте їх у свої луки, тому можна експериментувати з фактурами та формами речей цього кольору.

Чорний колір залишається трендом 2024 року (фото: pinterest.com)

Іноді цей колір сприймається як можливість сховатись, нейтралізуватись у суспільстві та скрити всі недоліки, якщо вони, звісно, існують. Проте він володіє винятковою привабливістю, яка завжди залишає свій слід в образі кожної жінки.

Чорний колір виглядає чудовим у будь-якому поєднанні, але total black грає особливими фарбами. Жодна жінка не може виглядати не яскраво у ньому, головне лише підкреслити свій образ макіяжем та зачіскою.

Також у total black важливо робити акценти на аксесуарах, наприклад, сумки яскравих кольорів, взуття та прикраси зроблять ваш стиль більш виразним та особливим. А оскільки цей колір підходить всім типажам, він і залишається у трендах з року в рік.

Чорний колір залишається трендом 2024 року (фото: pinterest.com)