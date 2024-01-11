Какой универсальный цвет вещей не выходит из трендов в 2024 году

Черный цвет всегда считался универсальным, поскольку это классика, с которой можно комбинировать разные цвета, оттенки и образы.

О том, насколько черный цвет будет моден в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Total black остается с нами в 2024 году

Черный цвет - это о величии, силе и откровенном принятии себя любой, а также возможности проявляться. Этот цвет делает выразительной каждую девушку, желающую быть замеченной.

С помощью него можно успешно демонстрировать себя, поскольку он подчеркивает все особенности и не скрывает особенности женщин. Черный, так же как и белый - о чистоте и способе подтверждения моего принятия себя без лишних украшений.

Не забывайте, что черный цвет достаточно интересен для создания различных и уникальных образов, потому что обладает свойством добавлять в свои образы чистоту, величие, сексуальность и привлекательность.

Черный любит украшения и аксессуары, поэтому создавая свои образы, смело добавляйте их в свои луга, поэтому можно экспериментировать с фактурами и формами вещей этого цвета.

Черный цвет остается трендом 2024 года (фото: pinterest.com)

Иногда этот цвет рассматривается как возможность спрятаться, нейтрализоваться в обществе и скрыть все недостатки, если они, конечно, существуют. Однако он обладает исключительной привлекательностью, всегда оставляющей свой след в образе каждой женщины.

Черный цвет выглядит великолепно в любом сочетании, но total black играет особыми красками. Ни одна женщина не может выглядеть неярко в нем, главное лишь подчеркнуть свой образ макияжем и прической.

Также в total black важно делать акценты на аксессуарах, например сумки ярких цветов, обуви и украшения сделают ваш стиль более выразительным и особенным. А поскольку этот цвет подходит всем типажам, он и остается в трендах из года в год.

Черный цвет остается трендом 2024 года (фото: pinterest.com)