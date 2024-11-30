В каком платье встречать Новый год 2025: какие фасоны и оттенки выбрать каждому знаку Зодиака
Наступающий 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Подобрать наряд для празднования можно интуитивно или же опираясь на астрологию. По знаку Зодиака можно выбрать подходящее платье.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какое платье поможет в новогоднюю ночь привлечь удачу и счастье.
Овен
Овны любят яркие и смелые образы, поэтому им подойдут платья с яркими оттенками и динамичным кроем. Отлично подойдут платья с акцентом на плечах или животе, например, с асимметричными вырезами или яркими принтами.
Рекомендация: платье красного или огненно-оранжевого цвета, облегающее фигуру или с оригинальными декоративными элементами.
Телец
Тельцы ценят комфорт и элегантность. Для них подойдут платья с мягкими линиями, из качественных тканей, таких как шелк или бархат, в пастельных или натуральных оттенках.
Рекомендация: платье с приталенным силуэтом, нежных пастельных оттенков, например, в светло-розовом или мятном цвете.
Близнецы
Близнецы - это динамичные и многогранные личности, им идеально подойдут модные платья с необычным кроем, интересными деталями, которые можно легко трансформировать.
Рекомендация: платье с запахом или с оригинальными рукавами, например, модели с пышными рукавами или с оборками.
Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Рак
Раки предпочитают классические и утонченные наряды, которые подчеркнут их женственность и скрытность. Идеальные варианты - романтичные и мягкие платья с деликатными деталями.
Рекомендация: платье с кружевами или с элементами плетения, в нежных пастельных или голубых тонах.
Лев
Львы обожают внимание и любят роскошь. Им подойдут платья с яркими декоративными элементами, например, с блестками, пайетками или с открытым декольте.
Рекомендация: платье с блестками или золотыми элементами, возможно, с открытой спиной или платье в стиле ампир.
Дева
Девы ценят простоту, практичность и элегантность. Их идеальные платья - это минималистичные, но стильные модели, выполненные из качественных материалов.
Рекомендация: платье в стиле "минимализм", например, с четкими линиями и аккуратным кроем, в нейтральных цветах (бежевый, серый).
Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Весы
Весы - это знаки, стремящиеся к гармонии и эстетике. Идеальные для них платья - изысканные, но не кричащие. Они любят изящные детали и элементы роскоши.
Рекомендация: платье с мягким, плавным силуэтом, например, в оттенках синего, фиолетового или золотистого.
Скорпион
Скорпионы любят загадочные и сексуальные наряды. Им подойдут смелые, приталенные платья, которые подчёркивают их силуэт, а также модели с глубокими вырезами или прозрачными вставками.
Рекомендация: черное платье с глубоким вырезом или из кружева.
Стрелец
Стрельцы активны и независимы. Они предпочитают удобство и практичность, поэтому для них подойдут спортивные и свободные платья, которые одновременно стильные и комфортные.
Рекомендация: платье свободного кроя в ярких или насыщенных оттенках, например, в фиолетовом или темно-синем.
Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Козерог
Козероги - это практичные и строгие личности, которые ценят стиль и элегантность. Для них подойдут лаконичные платья классического кроя.
Рекомендация: платье прямого силуэта, например, в темных оттенках (черный, серый), из качественного материала, с аккуратными деталями.
Водолей
Водолеи любят нестандартные и оригинальные вещи. Они могут выбрать эксцентричные платья с интересными дизайнерскими решениями.
Рекомендация: платье футуристического дизайна с асимметричными линиями, возможно, из необычных материалов, такими как металлизированные ткани.
Рыбы
Рыбы - романтичные и мечтательные личности. Для них идеально подойдут воздушные платья, которые создают эффект легкости и уносят в мир фантазий.
Рекомендация: платье в стиле "фея", например, с размытыми цветами, из легких тканей, таких как шифон или органза.
Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
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