В каком платье встречать Новый год 2025: какие фасоны и оттенки выбрать каждому знаку Зодиака

Наступающий 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи . Подобрать наряд для празднования можно интуитивно или же опираясь на астрологию. По знаку Зодиака можно выбрать подходящее платье.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какое платье поможет в новогоднюю ночь привлечь удачу и счастье.

Овен

Овны любят яркие и смелые образы, поэтому им подойдут платья с яркими оттенками и динамичным кроем. Отлично подойдут платья с акцентом на плечах или животе, например, с асимметричными вырезами или яркими принтами.

Рекомендация: платье красного или огненно-оранжевого цвета, облегающее фигуру или с оригинальными декоративными элементами.

Телец

Тельцы ценят комфорт и элегантность. Для них подойдут платья с мягкими линиями, из качественных тканей, таких как шелк или бархат, в пастельных или натуральных оттенках.

Рекомендация: платье с приталенным силуэтом, нежных пастельных оттенков, например, в светло-розовом или мятном цвете.

Близнецы

Близнецы - это динамичные и многогранные личности, им идеально подойдут модные платья с необычным кроем, интересными деталями, которые можно легко трансформировать.

Рекомендация: платье с запахом или с оригинальными рукавами, например, модели с пышными рукавами или с оборками.

Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)

Рак

Раки предпочитают классические и утонченные наряды, которые подчеркнут их женственность и скрытность. Идеальные варианты - романтичные и мягкие платья с деликатными деталями.

Рекомендация: платье с кружевами или с элементами плетения, в нежных пастельных или голубых тонах.

Лев

Львы обожают внимание и любят роскошь. Им подойдут платья с яркими декоративными элементами, например, с блестками, пайетками или с открытым декольте.

Рекомендация: платье с блестками или золотыми элементами, возможно, с открытой спиной или платье в стиле ампир.

Дева

Девы ценят простоту, практичность и элегантность. Их идеальные платья - это минималистичные, но стильные модели, выполненные из качественных материалов.

Рекомендация: платье в стиле "минимализм", например, с четкими линиями и аккуратным кроем, в нейтральных цветах (бежевый, серый).

Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)

Весы

Весы - это знаки, стремящиеся к гармонии и эстетике. Идеальные для них платья - изысканные, но не кричащие. Они любят изящные детали и элементы роскоши.

Рекомендация: платье с мягким, плавным силуэтом, например, в оттенках синего, фиолетового или золотистого.

Скорпион

Скорпионы любят загадочные и сексуальные наряды. Им подойдут смелые, приталенные платья, которые подчёркивают их силуэт, а также модели с глубокими вырезами или прозрачными вставками.

Рекомендация: черное платье с глубоким вырезом или из кружева.

Стрелец

Стрельцы активны и независимы. Они предпочитают удобство и практичность, поэтому для них подойдут спортивные и свободные платья, которые одновременно стильные и комфортные.

Рекомендация: платье свободного кроя в ярких или насыщенных оттенках, например, в фиолетовом или темно-синем.

Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)

Козерог

Козероги - это практичные и строгие личности, которые ценят стиль и элегантность. Для них подойдут лаконичные платья классического кроя.

Рекомендация: платье прямого силуэта, например, в темных оттенках (черный, серый), из качественного материала, с аккуратными деталями.

Водолей

Водолеи любят нестандартные и оригинальные вещи. Они могут выбрать эксцентричные платья с интересными дизайнерскими решениями.

Рекомендация: платье футуристического дизайна с асимметричными линиями, возможно, из необычных материалов, такими как металлизированные ткани.

Рыбы

Рыбы - романтичные и мечтательные личности. Для них идеально подойдут воздушные платья, которые создают эффект легкости и уносят в мир фантазий.

Рекомендация: платье в стиле "фея", например, с размытыми цветами, из легких тканей, таких как шифон или органза.

Платье на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)