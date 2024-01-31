Який штраф водії можуть отримати за перевищення швидкості: точні суми та як оплатити

Які обмеження швидкості діють в Україні

Правилами дорожнього руху встановлено наступні обмеження швидкості:

у житлових і пішохідних зонах не більше 20 км/год (п. 12.5 ПДР)

﻿﻿в населених пунктах - не більше 50 км/год (п. 12.4 ПДР)

﻿﻿поза межами населених пунктів не більше 90 км/год (п. 12.6 ПДР)

﻿﻿на дорогах з розділювальною смугою не більше 110 км/год (п. 12.6 ПДР)

﻿﻿на автомагістралях не більше 130 км/год (п. 12.6 ПДР)

Розмір штрафів

КУпАП передбачає два види відповідальності за перевищення швидкості руху залежно від діапазону, а саме:

﻿﻿від 20 до 50 км/год передбачено штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП)

﻿﻿від 50 км/год і вище передбачено штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУпАП)

Що важливо знати

Під час фіксації перевищення швидкості працівники поліції повинні суворо дотримуватися вимог щодо встановленого порядку вимірювання швидкості.

Також вони повинні мати у наявності всі дозвільні документи. Зокрема фіксація може здійснюватися виключно у разі встановлення належним чином дорожніх знаків про обмеження швидкості руху.

У разі наявності декількох смуг руху в одному напрямку, обовʼязково мають бути встановлені дублюючі дорожні знаки.

Відповідно до закону прилад фіксації швидкості TruCam під час застосування може бути закріплений лише стаціонарно.

Також прилад може використовуватися лише при наявності в інспектора повного пакета документів на підтвердження його сертифікації та повірки.

Адвокати кажуть, що не допускається фіксація швидкості у несприятливу погоду, оскільки це заборонено інструкцією.

Коли необхідно сплатити штраф

Додамо, що перевірити штрафи на авто можна у таких застосунках:

на сайті Головного сервісного центру МВС України

у застосунку "Дія"

у мобільному застосунку Штрафи ПДР

за допомогою телеграм-ботів

у застосунках Monobank/Приват24

Можна сплатити 50% від встановленої суми штрафу протягом 10 днів.

Якщо взагалі не сплатити повну суму протягом 30 днів, то така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, зі статусу правопорушника переходить в статус боржника.