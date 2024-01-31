Який штраф водії можуть отримати за перевищення швидкості: точні суми та як оплатити

В Україні поліцейські часто виписують штрафи на водіїв за перевищення швидкості на дорозі. Фіксацію швидкості здійснюють на прилад TruCam. Варто знати, якої допустимої швидкості потрібно дотримуватись.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, який штраф водії можуть отримати за перевищення швидкості на дорозі.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал Патрульної поліції України та сайт "Дорожній адвокат".
Правилами дорожнього руху встановлено наступні обмеження швидкості:
КУпАП передбачає два види відповідальності за перевищення швидкості руху залежно від діапазону, а саме:
Під час фіксації перевищення швидкості працівники поліції повинні суворо дотримуватися вимог щодо встановленого порядку вимірювання швидкості.
Також вони повинні мати у наявності всі дозвільні документи. Зокрема фіксація може здійснюватися виключно у разі встановлення належним чином дорожніх знаків про обмеження швидкості руху.
У разі наявності декількох смуг руху в одному напрямку, обовʼязково мають бути встановлені дублюючі дорожні знаки.
Відповідно до закону прилад фіксації швидкості TruCam під час застосування може бути закріплений лише стаціонарно.
Також прилад може використовуватися лише при наявності в інспектора повного пакета документів на підтвердження його сертифікації та повірки.
Адвокати кажуть, що не допускається фіксація швидкості у несприятливу погоду, оскільки це заборонено інструкцією.
Додамо, що перевірити штрафи на авто можна у таких застосунках:
Можна сплатити 50% від встановленої суми штрафу протягом 10 днів.
Якщо взагалі не сплатити повну суму протягом 30 днів, то така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, зі статусу правопорушника переходить в статус боржника.
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