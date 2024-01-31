Какой штраф водители могут получить за превышение скорости: точные суммы и как оплатить

В Украине полицейские часто выписывают штрафы водителям за превышение скорости на дороге. Фиксацию скорости осуществляют на прибор TruCam. Следует знать, какой допустимой скорости нужно соблюдать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой штраф водители могут получить за превышение скорости на дороге.
При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Патрульной полиции Украины и сайт "Дорожній адвокат".
Правилами дорожного движения установлены следующие ограничения скорости:
КУоАП предусматривает два вида ответственности за превышение скорости движения в зависимости от диапазона, а именно:
При фиксации превышения скорости сотрудники полиции должны строго соблюдать требования по установленному порядку измерения скорости.
Также они должны иметь все разрешительные документы. В частности, фиксация может осуществляться исключительно в случае установления должным образом дорожных знаков об ограничении скорости движения.
При наличии нескольких полос движения в одном направлении обязательно должны быть установлены дублирующие дорожные знаки.
В соответствии с законом, прибор фиксации скорости TruCam во время применения может быть закреплен только стационарно.
Также прибор может использоваться только при наличии у инспектора полного пакета документов для подтверждения его сертификации и поверки.
Адвокаты говорят, что не допускается фиксация скорости в неблагоприятную погоду, поскольку это запрещено инструкцией.
Добавим, что проверить штрафы на авто можно в следующих приложениях:
Можно заплатить 50% от установленной суммы штрафа в течение 10 дней.
Если вообще не оплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.
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