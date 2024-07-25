Який серіал підходить кожному знаку Зодіаку. Ракам - "Друзі", а Дівам - "Офіс"

Овен - "Бруклін 9-9"

Представники цього знаку Зодіаку точно зможуть оцінити ситком з насиченим сюжетом. Історія про поліцейських, які стикаються зі складними справами та незвичайними пригодами, ідеально підійде Овнам.

Телець - "Парки та зони відпочинку"

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, цінують комфорт і не люблять інтриг, а тому кумедний серіал, у якому висміюється бюрократія, чудово їм підійде. Сюжет приємно здивує несподіваними поворотами.

Близнюки - "У кращому світі"

Близнюки відомі своїм умінням гостро жартувати та потрапляти у курйозні ситуації. А тому серіал, у якому є не лише гумор, а ще й динамічний сюжет з нотками філософії, точно може стати їх улюбленим.

Рак - "Друзі"

Представники цього знаку Зодіаку цінують дружбу та дуже люблять милі бесіди. І легендарний серіал, у якому є місце не лише дружбі, а ще й коханню, їм сподобається. Мало хто не дивився цей ситком, проте найбільше він підходить саме Ракам.

Лев - "Як я зустрів вашу маму"

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, люблять веселитись, але не завжди вміють співпереживати. А тому цей серіал, в якому неможливо не перейнятися сюжетом, може багато чого їх навчити.

Діва - "Офіс"

Діви точно оцінять історію про невелику компанію, яка складається з абсолютно різних людей. В "Офісі" немає місця смутку та зневірі, цей ситком підніме настрій навіть тим, хто втратив усю віру в позитив.

Терези - "Шіттс Крик"

Представникам цього знаку Зодіаку не завжди вдається налаштуватися на хвилю романтики та пригод. А в цьому серіалі вони знайдуть ще й гумор, який вдало вплітається у сюжет з ексцентричними героями.

Скорпіон - "Затримка у розвитку"

Фанатам чорного гумору, а саме Скорпіони вважаються любителями найжорсткіших жартів, складно знайти щось по-справжньому кумедне. І цей серіал може потрапити до їхнього особистого топу, адже він точно не дасть нудьгувати.

Стрілець - "Спільнота"

Стрільці часто сумують, якщо в їхньому житті немає пригод. А ситком про студентів та веселе життя може надихнути їх на нові злети. Представники цього знаку Зодіаку швидко втомлюються від затягнутих сюжетів, але "Спільнота" їх не розчарує.

Козеріг - "Фрейзер"

Дотепні та амбітні представники цього знаку Зодіаку точно оцінять цей серіал. У ньому вони знайдуть не лише цікавий сюжет та витончений гумор. "Фрейзер" навчить Козерогів мислити набагато ширше.

Водолій - "Теорія великого вибуху"

Для Водоліїв серіал про вчених, які дуже смішно намагаються взаємодіяти з реальним світом, стане справжньою знахідкою. Багато жартів, незвичайний сюжет і, звичайно ж, кохання - ідеальне поєднання для тих, хто не боїться всього нового.

Риби - "Новенька"

Представники цього знаку Зодіаку нерідко схожі на головну героїню - мрійливу і навіть дивакувату Джессу. У серіалі вони знайдуть все, що так люблять - романтику, жарти, безтурботне життя та справжню дружбу.