Який серіал підходить кожному знаку Зодіаку. Ракам - "Друзі", а Дівам - "Офіс"

Пошук серіалу часто буває непростим, але є цікавий варіант. Ситком можна підібрати за знаком Зодіаку.
Кому варто подивитися "Нову", а кому - "Друзі", "Офіс" або "У кращому світі", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Times of India.
Представники цього знаку Зодіаку точно зможуть оцінити ситком з насиченим сюжетом. Історія про поліцейських, які стикаються зі складними справами та незвичайними пригодами, ідеально підійде Овнам.
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, цінують комфорт і не люблять інтриг, а тому кумедний серіал, у якому висміюється бюрократія, чудово їм підійде. Сюжет приємно здивує несподіваними поворотами.
Близнюки відомі своїм умінням гостро жартувати та потрапляти у курйозні ситуації. А тому серіал, у якому є не лише гумор, а ще й динамічний сюжет з нотками філософії, точно може стати їх улюбленим.
Представники цього знаку Зодіаку цінують дружбу та дуже люблять милі бесіди. І легендарний серіал, у якому є місце не лише дружбі, а ще й коханню, їм сподобається. Мало хто не дивився цей ситком, проте найбільше він підходить саме Ракам.
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, люблять веселитись, але не завжди вміють співпереживати. А тому цей серіал, в якому неможливо не перейнятися сюжетом, може багато чого їх навчити.
Діви точно оцінять історію про невелику компанію, яка складається з абсолютно різних людей. В "Офісі" немає місця смутку та зневірі, цей ситком підніме настрій навіть тим, хто втратив усю віру в позитив.
Представникам цього знаку Зодіаку не завжди вдається налаштуватися на хвилю романтики та пригод. А в цьому серіалі вони знайдуть ще й гумор, який вдало вплітається у сюжет з ексцентричними героями.
Фанатам чорного гумору, а саме Скорпіони вважаються любителями найжорсткіших жартів, складно знайти щось по-справжньому кумедне. І цей серіал може потрапити до їхнього особистого топу, адже він точно не дасть нудьгувати.
Стрільці часто сумують, якщо в їхньому житті немає пригод. А ситком про студентів та веселе життя може надихнути їх на нові злети. Представники цього знаку Зодіаку швидко втомлюються від затягнутих сюжетів, але "Спільнота" їх не розчарує.
Дотепні та амбітні представники цього знаку Зодіаку точно оцінять цей серіал. У ньому вони знайдуть не лише цікавий сюжет та витончений гумор. "Фрейзер" навчить Козерогів мислити набагато ширше.
Для Водоліїв серіал про вчених, які дуже смішно намагаються взаємодіяти з реальним світом, стане справжньою знахідкою. Багато жартів, незвичайний сюжет і, звичайно ж, кохання - ідеальне поєднання для тих, хто не боїться всього нового.
Представники цього знаку Зодіаку нерідко схожі на головну героїню - мрійливу і навіть дивакувату Джессу. У серіалі вони знайдуть все, що так люблять - романтику, жарти, безтурботне життя та справжню дружбу.
До речі, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку надто вразливі.
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