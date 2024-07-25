Какой сериал подходит каждому знаку Зодиака. Ракам - "Друзья", а Девам - "Офис"

Овен - "Бруклин 9-9"

Представители этого знака Зодиака точно смогут оценить ситком с насыщенным сюжетом. История о полицейских, которые сталкиваются со сложными делами и необычными приключениями, идеально подойдет Овнам.

Телец - "Парки и зоны отдыха"

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, ценят комфорт и не любят интриг, а потому смешной сериал, в котором высмеивается бюрократия, прекрасно им подойдет. Сюжет приятно удивит неожиданными поворотами.

Близнецы - "В лучшем мире"

Близнецы известны своим умением остро шутить и попадать в курьезные ситуации. А потому сериал, в котором есть не только юмор, а еще и динамичный сюжет с нотками философии, точно может стать их любимым.

Рак - "Друзья"

Представители этого знака Зодиака ценят дружбу и очень любят милые беседы. И легендарный сериал, в котором есть место не только дружбе, а еще и любви, им понравится. Мало кто не смотрел этот ситком, однако больше всего он подходит именно Ракам.

Лев - "Как я встретил вашу маму"

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят веселиться, но не всегда умеют сопереживать. А потому этот сериал, в котором невозможно не проникнуться сюжетом, может многому их научить.

Дева - "Офис"

Девы точно оценят историю о небольшой компании, которая состоит из абсолютно разных людей. В "Офисе" нет места грусти и унынию, этот ситком поднимет настроение даже тем, кто потерял всю веру в позитив.

Весы - "Шиттс Крик"

Представителям этого знака Зодиака не всегда удается настроиться на волну романтики и приключений. А в этом сериале они найдут еще и юмор, который удачно вплетается в сюжет с эксцентричными героями.

Скорпион - "Задержка в развитии"

Фанатам черного юмора, а именно Скорпионы считаются любителями самых жестких шуток, сложно найти что-то по-настоящему смешное. И этот сериал может попасть в их личный топ, ведь он точно не даст скучать.

Стрелец - "Сообщество"

Стрельцы часто грустят, если в их жизни нет приключений. А ситком о студентах и веселой жизни может вдохновить их на новые взлеты. Представители этого знака Зодиака быстро устают от затянутых сюжетов, но "Сообщество" их не разочарует.

Козерог - "Фрейзер"

Остроумные и амбициозные представители этого знака Зодиака точно оценят этот сериал. В нем они найдут не только интересный сюжет и изящный юмор. "Фрейзер" научит Козерогов мыслить намного шире.

Водолей - "Теория большого взрыва"

Для Водолеев сериал об ученых, которые очень смешно пытаются взаимодействовать с реальным миром, станет настоящей находкой. Много шуток, необычный сюжет и, конечно же, любовь, - идеальное сочетание для тех, кто не боится всего нового.

Рыбы - "Новенькая"

Представители этого знака Зодиака нередко похожи на главную героиню - мечтательную и даже причудливую Джесс. В сериале они найдут все, что так любят - романтику, шутки, беззаботную жизнь и настоящую дружбу.