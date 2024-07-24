Названо знаки Зодіаку, які вміють протистояти маніпуляторам. Легко дають відсіч

Знаки Зодіаку, про яких піде мова далі, - з тих людей, які впевнено дають відсіч та звикли перемагати.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, хто з астрологічного світу легко викриває маніпуляторів та нарцисів.

Стрілець

Знак Зодіаку, який здається веселим та відкритим, ніколи не проміняє свій легкий настрій на жорстоку помсту. Того ж він вимагатиме і від інших.

Коли Стрілець буде бачити, що хтось намагається бути нещирим чи маніпулювати, то не сумнівайтесь, що він зможе зупинити вас своїми гострими словами та впевненою поведінкою.

Легкими діями Стрілець швидко змусить іншого відмовитися від ідеї, яка не має за собою добрих намірів. Якщо ж ви все-таки ризикнете і спробуєте маніпулювати цим знаком Зодіаку, то зовсім скоро дізнаєтеся, як він розіб'є ваші сподівання вщент.

Скорпіон

Це той знак, який здається дещо загадковим. У випадку, коли хтось намагається маніпулювати ним, він може прикидатися ніби не розуміє ситуацію. Але насправді за цим буде ховатися спостерігач.

Скорпіон ретельно збиратиме інформацію, дивитиметься за вами та просто чекатиме, якого сценарію ви прагнете досягти своїми діями.

Якщо ж ви не відмовитесь від своїх планів, то представники цього символу готові будуть вам завдати впевненого зустрічного удару - у той момент, коли ви найменше цього очікуєте.

Від природи Скорпіони - харизматичні та таємничі, добре вміють зберігати таємниці, якщо йдеться про тих людей, яким вони довіряють і які довіряють їм. Проте в інакшому випадку з ними краще не сваритись, аби не опинитися в не найкращій для вас ситуації.

Які знаки Зодіаку не будуть терпіти маніпуляції (Фото: unsplash.com)

Лев

Це занадто гордий знак Зодіаку задля того, аби вестися на чиїсь маніпуляції. Він зробить усе від себе можливе, щоб не дозволити вам зачепити його серце та душу.

Леви точно знають, як зробити так, щоб самозакохана людина, яка чомусь вирішила, що може маніпулювати, була викрита та отримала заслужене покарання.

Терези

Вразливий знак активно відстоює рівність та справедливість. Тому зовсім не дивно, що нарциси та маніпулятори будуть їх дратувати та змусять відстоювати свої принципи ще старанніше.

Терези - це ті люди, які глибоко сповідують принцип "Око за око". Помилки з боку нарцисів чи маніпуляторів вони будуть урівноважувати безжальною злістю, яка для оточуючих може стати справжнім шоком, адже вони недооцінили їх.

Тому порада від астрологів: не зв'язуйтеся з представниками цього символу, якщо ви замислюєте щось лихе. Бо тоді це може бути останньою справою, за яку ви взялися, жартують фахівці.