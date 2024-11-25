Який повинен бути тиск у людей різного віку: норми і відхилення

Артеріальний тиск - є одним із ключових показників здоров’я серцево-судинної системи. Його норми можуть змінюватися залежно від віку, статі, стану здоров’я та способу життя. Відхилення від нормального рівня тиску можуть свідчити про розвиток різних захворювань, тому важливо знати, якими повинні бути показники тиску для людей різних вікових категорій.
Який повинен бути тиск у людей різного віку - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Артеріальний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.) і складається з двох чисел:
Ось загальноприйняті норми тиску для різних вікових груп:
Гіпотонія (низький тиск)
Значення нижче 90/60 мм рт. ст. можуть свідчити про гіпотонію. Вона часто супроводжується слабкістю, запамороченням та погіршенням концентрації.
Гіпертонія (високий тиск)
Значення вище 140/90 мм рт. ст. вказують на артеріальну гіпертензію, яка підвищує ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань.
Коливання тиску
Різкі стрибки тиску, навіть у межах норми, можуть бути ознакою порушень роботи серця або судин, що потребує консультації лікаря.
Регулярно вимірюйте тиск за допомогою тонометра, особливо якщо у вас є скарги або ризик серцево-судинних захворювань.
Слідкуйте за харчуванням: обмежуйте сіль, жирну їжу, додайте більше овочів, фруктів та продуктів, багатих на калій і магній.
Підтримуйте активний спосіб життя, зберігаючи баланс між роботою та відпочинком.
Уникайте стресів і достатньо спіть (6-8 годин на добу).
Консультуйтеся з лікарем, якщо тиск регулярно відхиляється від нормальних значень.
Пам’ятайте, що здоровий артеріальний тиск - це основа довголіття. Контролюючи цей показник, ви можете запобігти багатьом серйозним захворюванням та забезпечити якісне життя у будь-якому віці.
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В матеріалі використані такі джерела - Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я, Health.com.