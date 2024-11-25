Який повинен бути тиск у людей різного віку: норми і відхилення

Нормальні показники тиску за віком

Артеріальний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.) і складається з двох чисел:

Систолічний тиск (верхнє значення) - тиск у судинах під час скорочення серця.

(верхнє значення) - тиск у судинах під час скорочення серця. Діастолічний тиск (нижнє значення) - тиск у судинах під час розслаблення серця.

Ось загальноприйняті норми тиску для різних вікових груп:

Діти до 6 років : 95-110/60–75 мм рт. ст.

: 95-110/60–75 мм рт. ст. Підлітки (12–18 років) : 110-135/65–85 мм рт. ст.

: 110-135/65–85 мм рт. ст. Дорослі (18–40 років) : 120-130/70–80 мм рт. ст.

: 120-130/70–80 мм рт. ст. Середній вік (40–60 років) : 125-135/75–85 мм рт. ст.

: 125-135/75–85 мм рт. ст. Літні люди (60+ років): 135-145/85–90 мм рт. ст.

Відхилення від норми

Гіпотонія (низький тиск)

Значення нижче 90/60 мм рт. ст. можуть свідчити про гіпотонію. Вона часто супроводжується слабкістю, запамороченням та погіршенням концентрації.

Гіпертонія (високий тиск)

Значення вище 140/90 мм рт. ст. вказують на артеріальну гіпертензію, яка підвищує ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань.

Коливання тиску

Різкі стрибки тиску, навіть у межах норми, можуть бути ознакою порушень роботи серця або судин, що потребує консультації лікаря.

Що впливає на рівень тиску?

Вік і фізична активність . У дітей тиск нижчий, ніж у дорослих, а у літніх людей з віком судини втрачають еластичність, що може підвищувати показники.

. У дітей тиск нижчий, ніж у дорослих, а у літніх людей з віком судини втрачають еластичність, що може підвищувати показники. Спосіб життя . Харчування, рівень стресу, наявність шкідливих звичок впливають на стан судин.

. Харчування, рівень стресу, наявність шкідливих звичок впливають на стан судин. Захворювання. Діабет, ниркові та серцево-судинні хвороби можуть викликати значні відхилення від норми.

Як контролювати артеріальний тиск?

Регулярно вимірюйте тиск за допомогою тонометра, особливо якщо у вас є скарги або ризик серцево-судинних захворювань.

Слідкуйте за харчуванням: обмежуйте сіль, жирну їжу, додайте більше овочів, фруктів та продуктів, багатих на калій і магній.

Підтримуйте активний спосіб життя, зберігаючи баланс між роботою та відпочинком.

Уникайте стресів і достатньо спіть (6-8 годин на добу).

Консультуйтеся з лікарем, якщо тиск регулярно відхиляється від нормальних значень.

Пам’ятайте, що здоровий артеріальний тиск - це основа довголіття. Контролюючи цей показник, ви можете запобігти багатьом серйозним захворюванням та забезпечити якісне життя у будь-якому віці.