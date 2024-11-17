Лікар розказала, через який тиск треба дійсно непокоїтися

Сучасний ритм життя, стрес, неправильне харчування та малорухливість - основні фактори, які спричиняють підвищення артеріального тиску. За даними ВООЗ, підвищений тиск або гіпертонія вже торкнулася близько 1,3 мільярда людей у всьому світі, і ця цифра продовжує зростати. Україна не є винятком, адже за останні роки кількість пацієнтів із підвищеним тиском значно збільшилася.

Через який тиск варто непокоїтися і чи варто тримати вдома тонометр молодим людям, розповіла РБК-Україна (проект Styler) лікар-кардіолог, терапевт з більш ніж 25-річним стажем, кандидат медичних наук (PhD) Олена Соломко.

Через який тиск треба переживати?

Експерт повідомила, що згідно рекомендацій ESC, якщо немає обтяжуючих факторів (захворювань нирок, цукрового діабету, ожиріння) вимірювання АТ рекомендовано раз на 3 роки до 40 років та раз на рік після 40, тому це можна зробити у сімейного лікаря під час планового візиту.

"Звісно, за наявності хронічних захворювань, що підвищують серцево-судинний ризик, може знадобитися частіше контроль. Згідно рекомендацій Європейського Товариства Кардіологів (ESC), підвищеним тиском вважається середній офісний тиск 120-139/70-89 мм рт. ст", - розповіла кардіолог.

Затверджений МОЗ протокол 2023 року визначає, як високий нормальний артеріальний тиск >130/85 мм рт. ст, додала лікар

"При таких рівнях вже потрібно вживати активних заходів. Але, навіть при оптимальному АТ, що <120/80 мм рт. ст рекомендовано дотримуватись здорового способу життя для попередження гіпертензії в майбутньому, ризик якої значно підвищується з віком, особливо у людей з обтяженим спадковим анамнезом.", - резюмувала Соломко.

Підвищений тиск: у чому ризики та як вчасно звернути увагу на проблему

Сучасний ритм життя, стрес, неправильне харчування та малорухливість — основні фактори, які спричиняють підвищення артеріального тиску. За даними ВООЗ, підвищений тиск або гіпертонія вже торкнувся близько 1,3 мільярда людей у всьому світі, і ця цифра продовжує зростати. Україна не є винятком, адже за останні роки кількість пацієнтів із підвищеним тиском значно збільшилася.

Чому підвищений тиск небезпечний

Підвищений артеріальний тиск є одним із головних факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, інсульт та серцева недостатність. Постійне навантаження на стінки судин через підвищений тиск призводить до їхнього зносу, що може спричинити серйозні ускладнення та навіть призвести до летальних наслідків.

Як розпізнати гіпертонію

Багато людей не знають, що у них підвищений тиск, оскільки він може тривалий час не проявлятися виразними симптомами. Проте є кілька ознак, які можуть свідчити про проблему: