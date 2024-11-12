ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо продукт, яким треба замінити сіль, щоб не було високого кров’яного тиску

Вівторок 12 листопада 2024 14:28
UA EN RU
Названо продукт, яким треба замінити сіль, щоб не було високого кров’яного тиску Чим замінити сіль, щоб уникнути високого тиску (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сіль у раціоні може призводити до високого артеріального тиску та проблем з серцево-судинною системою. Вчені провели дослідження, яке показало, що використання замінників солі може суттєво знизити ризик передчасної смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Американського коледжу кардіології.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 609 дорослих у віці 55 років і старше, які проживали в Китаї. Усі мали нормальний артеріальний тиск на початку дослідження.

Учасники були розділені на дві групи: 298 продовжували вживати кухонну сіль, тоді як 313 використовували замінник солі, що складається з 62,5% хлориду натрію, 25% хлориду калію та 12,5% ароматизаторів.

Протягом наступних двох років учасники групи замінників солі мали на 40% менше шансів на розвиток високого кров’яного тиску, ніж ті, які продовжували вживати звичайну сіль.

Автори дослідження також виявили, що заміна солі також пов’язана зі зниженням рівня натрію в сечі та кров’яного тиску - ефект, подібний до ефекту ліків від артеріального тиску. Це може пояснити зниження ризику смерті.

Нормальний АТ становить менш як 120 мм рт.ст./80 мм рт.ст. Систолічний артеріальний тиск між 120 і 129 (при діастолічному тиску менше 80 мм рт. ст.) вважається підвищеним.

До того ж автори визнають, що в дослідженнях деякі замінники солі не були перевірені, а деякі придбали самі учасники, а не використовували надані дослідниками.

Добова норма солі

Американська кардіологічна асоціація радить вживати не більше 2300 міліграмів солі на добу, а в ідеалі - 1500.

Важливо, якщо більшість їжі ви купуєте уже готовою або замовляєте в ресторані, то є ризик того, що ви споживаєте надто багато солі.

Є кілька ознак того, що ви можете їсти занадто багато натрію, наприклад, здуття живота або набряки, втома, високий кров’яний тиск, підвищена спрага або часте сечовипускання.

Тому зменшення споживання солі - це лише один із кроків до зниження ризику серцево-судинних захворювань без медикаментів. Також необхідно здорово харчуватися, кинути палити та займатися спортом.

"Замінники солі не "панацея". Але вони можуть допомогти в уникненні хвороб серця", - зазначили науковці.

Раніше лікар розповідав, кому не можна вживати йодовану сіль.

Читайте також, чи можна давати сіль дітям під час першого прикорму.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
високий тиск Артеріальний тиск Здоров'я Вчені Сіль
NEWS
Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб
Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб