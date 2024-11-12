Названо продукт, яким треба замінити сіль, щоб не було високого кров’яного тиску

Сіль у раціоні може призводити до високого артеріального тиску та проблем з серцево-судинною системою. Вчені провели дослідження, яке показало, що використання замінників солі може суттєво знизити ризик передчасної смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал Американського коледжу кардіології .

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 609 дорослих у віці 55 років і старше, які проживали в Китаї. Усі мали нормальний артеріальний тиск на початку дослідження.

Учасники були розділені на дві групи: 298 продовжували вживати кухонну сіль, тоді як 313 використовували замінник солі, що складається з 62,5% хлориду натрію, 25% хлориду калію та 12,5% ароматизаторів.

Протягом наступних двох років учасники групи замінників солі мали на 40% менше шансів на розвиток високого кров’яного тиску, ніж ті, які продовжували вживати звичайну сіль.

Автори дослідження також виявили, що заміна солі також пов’язана зі зниженням рівня натрію в сечі та кров’яного тиску - ефект, подібний до ефекту ліків від артеріального тиску. Це може пояснити зниження ризику смерті.

Нормальний АТ становить менш як 120 мм рт.ст./80 мм рт.ст. Систолічний артеріальний тиск між 120 і 129 (при діастолічному тиску менше 80 мм рт. ст.) вважається підвищеним.

До того ж автори визнають, що в дослідженнях деякі замінники солі не були перевірені, а деякі придбали самі учасники, а не використовували надані дослідниками.

Добова норма солі

Американська кардіологічна асоціація радить вживати не більше 2300 міліграмів солі на добу, а в ідеалі - 1500.

Важливо, якщо більшість їжі ви купуєте уже готовою або замовляєте в ресторані, то є ризик того, що ви споживаєте надто багато солі.

Є кілька ознак того, що ви можете їсти занадто багато натрію, наприклад, здуття живота або набряки, втома, високий кров’яний тиск, підвищена спрага або часте сечовипускання.

Тому зменшення споживання солі - це лише один із кроків до зниження ризику серцево-судинних захворювань без медикаментів. Також необхідно здорово харчуватися, кинути палити та займатися спортом.

"Замінники солі не "панацея". Але вони можуть допомогти в уникненні хвороб серця", - зазначили науковці.