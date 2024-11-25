Какое должно быть давление у людей всех возрастов: нормы и отклонения

Артериальное давление - является одним из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его нормы могут изменяться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни. Отклонения от нормального уровня давления могут свидетельствовать о развитии различных заболеваний, поэтому важно знать, какими должны быть показатели давления для людей разных возрастов.
Какое должно быть давление у людей всех возрастов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столбика (мм рт. ст.) и состоит из двух чисел:
Вот общепринятые нормы давления для разных возрастов:
Гипотония (низкое давление)
Значение ниже 90/60 мм рт. ст. могут свидетельствовать о гипотонии. Она часто сопровождается слабостью, головокружением и ухудшением концентрации.
Гипертония (высокое давление)
Значение свыше 140/90 мм рт. ст. указывают на артериальную гипертензию, повышающую риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Колебания давления
Резкие скачки давления, даже в пределах нормы, могут быть признаком нарушений работы сердца или сосудов, что требует консультации врача.
Регулярно измеряйте давление с помощью тонометра, особенно если у вас есть жалобы или риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Следите за питанием: ограничивайте соль, жирную пищу, добавьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых калием и магнием.
Поддерживайте активный образ жизни, сохраняя баланс между работой и отдыхом.
Избегайте стрессов и достаточно спите (6-8 часов в сутки).
Проконсультируйтесь с врачом, если давление регулярно отклоняется от нормальных значений.
Помните, что здоровое артериальное давление - это основа долголетия. Контролируя этот показатель, вы можете предотвратить многие серьезные заболевания и обеспечить качественную жизнь в любом возрасте.
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В материале использованы следующие источники – Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, Health.com.