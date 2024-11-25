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Какое должно быть давление у людей всех возрастов: нормы и отклонения

Фото: Какая норма давления у людей всех возрастов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Артериальное давление - является одним из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его нормы могут изменяться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни. Отклонения от нормального уровня давления могут свидетельствовать о развитии различных заболеваний, поэтому важно знать, какими должны быть показатели давления для людей разных возрастов.

Какое должно быть давление у людей всех возрастов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Нормальные показатели давления по возрасту

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столбика (мм рт. ст.) и состоит из двух чисел:

  • Систолическое давление (верхнее значение) - давление в сосудах при сокращении сердца.
  • Диастолическое давление (нижнее значение) - давление в сосудах во время расслабления сердца.

Вот общепринятые нормы давления для разных возрастов:

  • Дети до 6 лет: 95-110/60-75 мм рт. ст.
  • Подростки (12-18 лет): 110-135/65-85 мм рт. ст.
  • Взрослые (18-40 лет): 120-130/70-80 мм рт. ст.
  • Средний возраст (40-60 лет): 125-135/75-85 мм рт. ст.
  • Старики (60+ лет): 135-145/85–90 мм рт. ст.

Отклонение от нормы

Гипотония (низкое давление)

Значение ниже 90/60 мм рт. ст. могут свидетельствовать о гипотонии. Она часто сопровождается слабостью, головокружением и ухудшением концентрации.

Гипертония (высокое давление)

Значение свыше 140/90 мм рт. ст. указывают на артериальную гипертензию, повышающую риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Колебания давления

Резкие скачки давления, даже в пределах нормы, могут быть признаком нарушений работы сердца или сосудов, что требует консультации врача.

Что влияет на уровень давления?

  • Возраст и физическая активность. У детей давление ниже, чем у взрослых, а у пожилых с возрастом сосуды теряют эластичность, что может повышать показатели.
  • Образ жизни. Питание, уровень стресса, наличие вредных привычек оказывают влияние на состояние сосудов.
  • Болезни. Диабет, почечные и сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать значительные отклонения от нормы.

Как контролировать АД?

Регулярно измеряйте давление с помощью тонометра, особенно если у вас есть жалобы или риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Следите за питанием: ограничивайте соль, жирную пищу, добавьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых калием и магнием.

Поддерживайте активный образ жизни, сохраняя баланс между работой и отдыхом.

Избегайте стрессов и достаточно спите (6-8 часов в сутки).

Проконсультируйтесь с врачом, если давление регулярно отклоняется от нормальных значений.

Помните, что здоровое артериальное давление - это основа долголетия. Контролируя этот показатель, вы можете предотвратить многие серьезные заболевания и обеспечить качественную жизнь в любом возрасте.

 

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В материале использованы следующие источники – Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, Health.com.

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