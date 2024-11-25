Какое должно быть давление у людей всех возрастов: нормы и отклонения

Артериальное давление - является одним из ключевых показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его нормы могут изменяться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни. Отклонения от нормального уровня давления могут свидетельствовать о развитии различных заболеваний, поэтому важно знать, какими должны быть показатели давления для людей разных возрастов.

Какое должно быть давление у людей всех возрастов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Нормальные показатели давления по возрасту

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столбика (мм рт. ст.) и состоит из двух чисел:

Систолическое давление (верхнее значение) - давление в сосудах при сокращении сердца.

(верхнее значение) - давление в сосудах при сокращении сердца. Диастолическое давление (нижнее значение) - давление в сосудах во время расслабления сердца.

Вот общепринятые нормы давления для разных возрастов:

Дети до 6 лет: 95-110/60-75 мм рт. ст.

95-110/60-75 мм рт. ст. Подростки (12-18 лет) : 110-135/65-85 мм рт. ст.

: 110-135/65-85 мм рт. ст. Взрослые (18-40 лет) : 120-130/70-80 мм рт. ст.

: 120-130/70-80 мм рт. ст. Средний возраст (40-60 лет) : 125-135/75-85 мм рт. ст.

: 125-135/75-85 мм рт. ст. Старики (60+ лет): 135-145/85–90 мм рт. ст.

Отклонение от нормы

Гипотония (низкое давление)

Значение ниже 90/60 мм рт. ст. могут свидетельствовать о гипотонии. Она часто сопровождается слабостью, головокружением и ухудшением концентрации.

Гипертония (высокое давление)

Значение свыше 140/90 мм рт. ст. указывают на артериальную гипертензию, повышающую риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Колебания давления

Резкие скачки давления, даже в пределах нормы, могут быть признаком нарушений работы сердца или сосудов, что требует консультации врача.

Что влияет на уровень давления?

Возраст и физическая активность . У детей давление ниже, чем у взрослых, а у пожилых с возрастом сосуды теряют эластичность, что может повышать показатели.

. У детей давление ниже, чем у взрослых, а у пожилых с возрастом сосуды теряют эластичность, что может повышать показатели. Образ жизни . Питание, уровень стресса, наличие вредных привычек оказывают влияние на состояние сосудов.

. Питание, уровень стресса, наличие вредных привычек оказывают влияние на состояние сосудов. Болезни. Диабет, почечные и сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать значительные отклонения от нормы.

Как контролировать АД?

Регулярно измеряйте давление с помощью тонометра, особенно если у вас есть жалобы или риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Следите за питанием: ограничивайте соль, жирную пищу, добавьте больше овощей, фруктов и продуктов, богатых калием и магнием.

Поддерживайте активный образ жизни, сохраняя баланс между работой и отдыхом.

Избегайте стрессов и достаточно спите (6-8 часов в сутки).

Проконсультируйтесь с врачом, если давление регулярно отклоняется от нормальных значений.

Помните, что здоровое артериальное давление - это основа долголетия. Контролируя этот показатель, вы можете предотвратить многие серьезные заболевания и обеспечить качественную жизнь в любом возрасте.