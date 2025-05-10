Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку: половину цього списку ви точно не знали

Посуд, якого не має бути в мікрохвильовці

Навіть якщо посуд виглядає міцним або дорогим, це не гарантує його безпечності в СВЧ-печі. Ось список матеріалів, яких слід уникати:

Металевий посуд. Він відбиває мікрохвилі, що може спричинити іскри, поломку печі або навіть пожежу.

Посуд з металізованим декором. Золоті чи срібні орнаменти діють як метал і також небезпечні.

Меламін. Цей матеріал під час нагрівання виділяє формальдегід - шкідливу та потенційно канцерогенну речовину.

Кришталь. Через наявність домішок свинцю він не витримує нагрівання і може тріснути.

Тарілки з тріщинами або сколами. Волога в ушкоджених ділянках може різко закипіти й зруйнувати посуд.

Паперові пакети. Часто використовуються для випічки, але легко займаються при нагріванні.

Пінопласт (полістирол). Швидко плавиться і виділяє токсичні речовини.

Пластикові контейнери без позначки "для мікрохвильовки". Звичайний пластик може розплавитися або стати джерелом шкідливих парів.

Тонке скло. Через перепад температур воно здатне миттєво лопнути.

Мікрохвильовка здатна розплавити або пошкодити багато видів посуду (фото: Freepik.com)

Безпечний посуд для мікрохвильової печі

Є чіткий перелік матеріалів, які пройшли перевірку на термостійкість і не вступають у хімічні реакції під впливом мікрохвиль:

Жароміцне скло. Має товсті стінки, рівномірно нагрівається і не деформується.

Кераміка та фарфор. Без металевих візерунків ці матеріали чудово витримують високі температури.

Пластик із маркуванням "microwave safe". Такий посуд витримує нагрів до 130°C і не виділяє шкідливих речовин. Не забудьте зняти або відкрити кришку перед нагріванням!

Силікон. Гнучкий і термостійкий, він не деформується, не плавиться і не вступає в реакцію з продуктами.

Хочете уникнути токсинів та проблем з технікою? Просто подивіться на дно тарілки перед тим, як ставити її до мікрохвильової печі.