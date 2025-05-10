Який посуд не можна ставити у мікрохвильовку: половину цього списку ви точно не знали

Мікрохвильова піч - справжній порятунок для тих, хто цінує час. Однак безпечність готової їжі залежить не лише від якості продуктів, а й від посуду, в якому вона підігрівається.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про різновиди посуду, які ні в якому разі не можна класти в СВЧ-піч, а також ті, які підходять для розігрівання без ризику для здоров’я та техніки.
Навіть якщо посуд виглядає міцним або дорогим, це не гарантує його безпечності в СВЧ-печі. Ось список матеріалів, яких слід уникати:
Металевий посуд. Він відбиває мікрохвилі, що може спричинити іскри, поломку печі або навіть пожежу.
Посуд з металізованим декором. Золоті чи срібні орнаменти діють як метал і також небезпечні.
Меламін. Цей матеріал під час нагрівання виділяє формальдегід - шкідливу та потенційно канцерогенну речовину.
Кришталь. Через наявність домішок свинцю він не витримує нагрівання і може тріснути.
Тарілки з тріщинами або сколами. Волога в ушкоджених ділянках може різко закипіти й зруйнувати посуд.
Паперові пакети. Часто використовуються для випічки, але легко займаються при нагріванні.
Пінопласт (полістирол). Швидко плавиться і виділяє токсичні речовини.
Пластикові контейнери без позначки "для мікрохвильовки". Звичайний пластик може розплавитися або стати джерелом шкідливих парів.
Тонке скло. Через перепад температур воно здатне миттєво лопнути.
Є чіткий перелік матеріалів, які пройшли перевірку на термостійкість і не вступають у хімічні реакції під впливом мікрохвиль:
Жароміцне скло. Має товсті стінки, рівномірно нагрівається і не деформується.
Кераміка та фарфор. Без металевих візерунків ці матеріали чудово витримують високі температури.
Пластик із маркуванням "microwave safe". Такий посуд витримує нагрів до 130°C і не виділяє шкідливих речовин. Не забудьте зняти або відкрити кришку перед нагріванням!
Силікон. Гнучкий і термостійкий, він не деформується, не плавиться і не вступає в реакцію з продуктами.
Хочете уникнути токсинів та проблем з технікою? Просто подивіться на дно тарілки перед тим, як ставити її до мікрохвильової печі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Family Handyman, Martha Stewart.