Какую посуду нельзя ставить в микроволновку: половину этого списка вы точно не знали

Микроволновая печь - настоящее спасение для тех, кто ценит время. Однако безопасность готовой пищи зависит не только от качества продуктов, но и от посуды, в которой она подогревается.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о разновидностях посуды, которые ни в коем случае нельзя класть в СВЧ-печь, а также те, которые подходят для разогрева без риска для здоровья и техники.
Даже если посуда выглядит прочной или дорогой, это не гарантирует ее безопасности в СВЧ-печи. Вот список материалов, которых следует избегать:
Металлическая посуда. Она отражает микроволны, что может вызвать искры, поломку печи или даже пожар.
Посуда с металлизированным декором. Золотые или серебряные орнаменты действуют как металл и также опасны.
Меламин. Этот материал при нагревании выделяет формальдегид - вредное и потенциально канцерогенное вещество.
Хрусталь. Из-за наличия примесей свинца он не выдерживает нагревания и может треснуть.
Тарелки с трещинами или сколами. Влага в поврежденных участках может резко закипеть и разрушить посуду.
Бумажные пакеты из бумаги. Часто используются для выпечки, но легко воспламеняются при нагревании.
Пенопласт (полистирол). Быстро плавится и выделяет токсичные вещества.
Пластиковые контейнеры без пометки "для микроволновки". Обычный пластик может расплавиться или стать источником вредных паров.
Тонкое стекло. Из-за перепада температур оно способно мгновенно лопнуть.
Есть четкий перечень материалов, которые прошли проверку на термостойкость и не вступают в химические реакции под воздействием микроволн:
Жаропрочное стекло. Имеет толстые стенки, равномерно нагревается и не деформируется.
Керамика и фарфор. Без металлических узоров эти материалы прекрасно выдерживают высокие температуры.
Пластик с маркировкой "microwave safe". Такая посуда выдерживает нагрев до 130°C и не выделяет вредных веществ. Не забудьте снять или открыть крышку перед нагревом!
Силикон. Гибкий и термостойкий, он не деформируется, не плавится и не вступает в реакцию с продуктами.
Хотите избежать токсинов и проблем с техникой? Просто посмотрите на дно тарелки перед тем, как ставить ее в микроволновую печь.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Family Handyman, Martha Stewart.