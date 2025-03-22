Як позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці: 7 найкращих методів

Мікрохвильова піч - це важливий пристрій на більшості кухонь, але часто вона може почати неприємно пахнути після розігріву продуктів з сильним ароматом. Запахи риби, часнику чи спецій можуть залишатися в середині пристрою. Як видалити їх?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька способів позбутися неприємних запахів та відновити свіжість мікрохвильовці.

Харчова сода

Харчова сода є одним з найефективніших засобів для нейтралізації запахів. Вона не лише маскує неприємні аромати, але й поглинає їх. Для цього розчиніть соду в невеликій кількості води, щоб утворилася паста.

Нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильовки за допомогою губки, залиште на кілька годин, а потім протріть чистою серветкою. Цей метод допоможе також позбутися від стійких забруднень, що з’являються через часте використання.

Кавова гуща

Використана кавова гуща має чудову здатність поглинати запахи. Просто помістіть її в миску та поставте на ніч у закриту мікрохвильовку. За цей час гуща вбере всі неприємні аромати, і ви відчуєте свіжість наступного дня. Це простий і доступний метод, який не потребує великих витрат.

Оцет

Оцет - це ще один потужний засіб для очищення та нейтралізації запахів. Для цього змішайте 2 столові ложки білого дистильованого оцту з 120 мл води в мисці та нагрівайте її в мікрохвильовці протягом 5 хвилин.

Після цього дайте постояти ще 15 хвилин, потім протріть стінки мікрохвильовки м’якою тканиною. Оцет також допомагає боротися з застарілими жирними плямами, що можуть залишатись в печі.

Лимонний сік

Цитрусовий запах лимона здатний нейтралізувати навіть найстійкіші аромати. Видавіть сік з одного лимона в миску, розбавте водою і поставте її в мікрохвильову піч.

Нагрівайте суміш протягом 10 хвилин. Після того як піч вимкнеться, не поспішайте відкривати дверцята, дайте пару проникнути в усі кути. Лимонний сік також має антисептичні властивості, що допомагають очистити поверхні від мікробів.

Є багато способів видалити неприємні запахи з мікрохвильовці (фото: Freepik.com)

Активоване вугілля

Цей доступний аптечний засіб ефективно поглинає запахи завдяки своїй пористій структурі. Для цього покладіть 10-20 подрібнених таблеток активованого вугілля в мікрохвильову піч на 8 годин або на ніч.

Це дозволить вугіллю вбирати неприємні аромати, залишаючи лише чистоту. Активоване вугілля також дуже добре поглинає вологу, що може бути корисно в разі появи конденсату.

Кориця

Ця спеція не тільки дарує чудовий аромат, але й здатна нейтралізувати неприємні запахи. Покладіть кілька паличок кориці в чашку з водою та поставте її в мікрохвильову піч.

Включіть піч і нагрівайте протягом 5 хвилин, і ваше приміщення наповниться приємним ароматом. Крім того, кориця здатна надавати відчуття тепла та затишку на кухні.

Зубна паста

Зубна паста має здатність ефективно видаляти запахи та залишати поверхні чистими. Нанесіть трохи пасти на вологу губку і протріть внутрішні поверхні мікрохвильовки.

Потім зніміть залишки пасти чистою ганчіркою, і запахів більше не буде. Цей метод також допомагає позбутися від дрібних плям та слідів, які часто залишаються після розігріву їжі.

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