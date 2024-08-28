Який манікюр зробити на 1 вересня: ідеї модних нігтів для дівчаток у школу

Напередодні нового навчального року у батьків школярів чимало клопоту: потрібно підготувати все необхідне для базового гардеробу, а також купити канцелярію. А у батьків старшокласниць ще більше клопоту, адже дівчатка-підлітки вже починають фарбуватися та покривати нігті лаком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які відтінки та дизайни можна приглянути для стриманого манікюру в школу.

Майстри нейл-арту зазначають, що класичний обрізний манікюр можна робити з 12 років - у цьому віці вже повністю сформувалася нігтьова пластина. Також можна починати покривати нігті професійними лаками. А щодо довжини нігтів - її рекомендують по максимуму прибрати.

Нюдовий манікюр (фото: instagram.com/nail.technique)

Для першого манікюру бажано вибрати безбарвний або нюдовий відтінок лаку, щоб нігті виглядали акуратно та доглянуто. Таке покриття не відволікатиме школярок від навчання та занять. За бажанням один ніготь можна виділити ледь помітним дизайном.

Варіант із дизайном (фото: instagram.com/house__of__nails)

Однотонний манікюр можна урізноманітнити стемпінгом - тобто перенесенням на ніготь за допомогою штампу малюнка з трафарету. Ще один варіант - з наклейкою.

Варіант дизайну (фото: instagram.com/mga_anais)

Також можна зробити манікюр омбре - з плавним переходом від одного відтінку до іншого. Такий манікюр можна урізноманітнити надписом або графічною деталлю.

Варіант дизайну омбре (фото: instagram.com/mga_anais)

Ще один варіант для модниць-підлітків - світло-сірий, білий або бежево-коричневий манікюр.

Манікюр у стриманих відтінках (фото: instagram.com/lamonapeluqueria)

А якщо ви шанувальниця класики, зробіть французький манікюр. Це один з найпоширеніших та найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покриваємо неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносимо білий колір.

Класичний французький манікюр (фото: instagram.com/millieflemming_)