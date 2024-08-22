Ідеї патріотичного манікюру в жовто-блакитних кольорах для святкування Дня Незалежності України: фото
Напередодні Дня Незалежності багато хто з нас хоче підкреслити свою національну ідентичність. Для цього можна підібрати стильний лук з вишиванкою або, наприклад, зробити манікюр у патріотичних відтінках.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька свіжих ідей нейл-арту, які підійдуть для цього особливого українського свята.
Жовто-блакитний манікюр
Найпростіший варіант до свята - покрийте майже всі нігті жовтим відтінком, а два виділіть блакитним. Або ж навпаки - як вам більше подобається. Також можна доповнити такий дизайн блискітками біля основи нігтя.
Манікюр до Дня Незалежності (фото: instagram.com/vlada_poisonnails)
Французький манікюр у жовто-блакитних тонах
Як відомо, класичний французький манікюр - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.
А на честь Дня Незалежності можна зробити стильний дизайн з ідеальною комбінацією блакитного та жовтого, а також ыз делікатною, простою, але тонкою технікою французького манікюру.
Стильний жовто-блакитний манікюр (фото: instagram.com/ballard_pinkpolish)
Патріотичний френч
Ще один варіант французького манікюру - покрийте основу нігтя природним відтінком або світло-рожевим, а так звану "усмішку" зробіть жовтим та блакитним. Такий варіант нейл-арту підійде як для коротких, так і для довгих нігтів різної форми.
Незвичний френч (фото: instagram.com/shapovalova.naills)
Манікюр "різні ручки"
Багато модниць не можуть визначитися з одним відтінком, тому вибирають манікюр "різні ручки": нігті на одній руці покривають жовтим, а на другій - блакитним. Такий дизайн можна доповнити стемпінгом у вигляді герба України.
Цікавий дизайн (фото: instagram.com/alepou.nails)
Хвилястий манікюр
Ще один варіант патріотичного дизайну - хвилястий манікюр. Зробити його дуже просто: покриваємо нігтьову пластину нюдовим або прозорим гель-лаком, а зверху малюємо смужки, чергуючи жовтий і блакитний. Незвичний візерунок можна створити на кожному нігті.
Варіант дизайну у жовто-блакитних відтінках (фото: instagram.com/lipskaya_beauty_planet)
Манікюр з українською символікою
Якщо ви хочете виділитися із сірої маси - доповніть манікюр символами України. Це може бути зображення колосків, перев'язаних жовто-блакитною стрічкою. Або, наприклад, мазки жовтим та блакитним кольором, що імітують прапор. Доповнити такий нейл-арт можна сріблястою фольгою.
Нейл-арт із українською символікою (фото: instagram.com/nails_.by._valentyna)
Патріотичний манікюр (фото: instagram.com/onufranka_nails)
Раніше ми розповіли про найкращі ідеї небанального "френча", який зробить вас наймоднішою.
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При створенні матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: onufranka_nails, nails_.by._valentyna, lipskaya_beauty_planet, alepou.nails, shapovalova.naills, ballard_pinkpolish, vlada_poisonnails.