У якій корисній молочці найбільше "хімії"? Ви її точно купуєте

Які молочні продукти найчастіше містять добавки?

Йогурти з фруктовими наповнювачами

Вони можуть містити барвники, ароматизатори, крохмаль і цукор у великих кількостях.

Плавлені сирки

В них часто містяться фосфати, емульгатори та консерванти, які впливають на структуру продукту. Це взагалі не сир, краще не купувати таку продукцію.

Згущене молоко

Під виглядом натурального продукту можуть продавати згущене молоко з рослинними жирами та цукрозамінниками. Це справжня калорійна бомба!

Десертні сирки

Зазвичай, у їх складі пальмова олія, загущувачі та синтетичні ароматизатори. Також в них міститься безліч трансжирів. Краще купувати кисломолочний сир та додавати в нього фрукти чи ягоди.

Безлактозне молоко

Такий продукт може містити ферменти та стабілізатори, які змінюють його природний склад. На додачу, в рослинному молоці часто буває цукор.

Як вибирати якісну молочку?

Завжди читайте склад упаковок! Не забувайте, що натуральні продукти містять лише молоко та закваску, без зайвих добавок.

Уникайте довгого терміну зберігання, чим він довший, тим більше консервантів у продукті.

Віддавайте перевагу локальним виробникам та продукції без ароматизаторів і підсолоджувачів.