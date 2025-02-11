В какой полезной молочке больше всего "химии"? Вы ее точно покупаете

Какие молочные продукты чаще всего содержат добавки?

Йогурты с фруктовыми наполнителями

Они могут содержать красители, ароматизаторы, крахмал и сахар в больших количествах.

Плавленые сырки

В них часто содержатся фосфаты, эмульгаторы и консерванты, которые влияют на структуру продукта. Это вообще не творог, лучше не покупать такую продукцию.

Сгущенное молоко

Под видом натурального продукта могут продавать сгущенное молоко с растительными жирами и сахарозаменителями. Это настоящая калорийная бомба!

Десертные сырки

Обычно, в их составе пальмовое масло, загустители и синтетические ароматизаторы. Также в них содержится множество трансжиров. Лучше покупать творог и добавлять в него фрукты или ягоды.

Безлактозное молоко

Такой продукт может содержать ферменты и стабилизаторы, которые изменяют его природный состав. В дополнение, в растительном молоке часто бывает сахар.

Как выбирать качественную молочку?

Всегда читайте состав упаковок! Не забывайте, что натуральные продукты содержат только молоко и закваску, без лишних добавок.

Избегайте долгого срока хранения, чем он длиннее, тем больше консервантов в продукте.

Отдавайте предпочтение локальным производителям и продукции без ароматизаторов и подсластителей.