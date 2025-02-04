Надовго втамують голод. Ці 10 продуктів наситять вас на 100%

У сучасному ритмі життя важливо не лише слідкувати за раціоном, а й обирати продукти, які надовго забезпечать відчуття ситості.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 продуктів, які допоможуть уникнути постійних перекусів та підтримувати енергію протягом дня.

Авокадо Містить корисні жири та клітковину, які сповільнюють травлення, забезпечуючи довге відчуття ситості. Яйця Багаті на білок та здорові жири, яйця допомагають контролювати апетит та сприяють стабільному рівню цукру в крові. Пісне м’ясо (курятина, індичка, яловичина) Є чудовим джерелом білка, який довше засвоюється, підтримуючи енергетичний баланс організму. Бобові (нут, сочевиця, квасоля) Містять багато клітковини та рослинного білка, що сприяє тривалому відчуттю насичення. Вівсянка Повільні вуглеводи та розчинна клітковина у складі вівсянки допомагають підтримувати рівень енергії та зменшують відчуття голоду. Але це стосується крупи нешвидкого приготування! Горіхи та насіння Мигдаль, волоські горіхи, чіа та лляне насіння містять корисні жири, білок і клітковину, що забезпечує ситість на довгий час. Жирна риба (лосось, тунець, скумбрія) Омега-3 жирні кислоти у рибі сприяють тривалому насиченню та підтримці здоров’я серця. Овочі з високим вмістом клітковини (броколі, шпинат, капуста) Низькокалорійні, але багаті на клітковину овочі допомагають контролювати апетит. Батат (солодка картопля) Має низький глікемічний індекс, що дозволяє довше відчувати ситість без різких стрибків рівня цукру в крові. Яблука Містять пектин, який уповільнює травлення, а також вуглеводи, що забезпечують довгу енергію без різкого голоду. Додаючи ці продукти до свого раціону, можна не лише підтримувати здоров’я, а й уникати постійного відчуття голоду.