Який колір одягу повністю замінить вам чорний та зробить образи більш живими

Колір вибраного одягу, має дуже сильний вплив на сприйняття образу людини. Саме тому кольори часто можуть сказати багато чого про кожного з нас. І чомусь, більшість обирає чорний колір, хоча йому є заміна.
Про те, яким кольором можна замінити чорний та зробити свої луки більш цікавими та оригінальними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Шоколадний колір - може повністю замінити чорний, оскільки це емоція, яка додає тепла і розкіш будь-якому образу. Він про загадковість, стабільність, впевненість та надійність. Цей колір з базової хроматичної палітри, тому добре поєднується з більшістю кольорів, так само як і чорний.
Але на відміну від чорного, шоколадний виглядає трішки мʼякше та спокійніше, що допомагає створювати образи як з яскравими, так і з пастельними кольорами.
У поєднанні з нейтральними відтінками створює враження елегантності та класики. Чорний, беж, сірий - ці кольори відмінно гармонують з шоколадним, доповнюючи його теплом.
Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)
Шоколадний колір - це палітра можливостей. З ним можна творити стильні образи для будь-якого сезону та події.
Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)
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