Який колір одягу повністю замінить вам чорний та зробить образи більш живими

Який колір стане чудовою заміною чорного у вашому гардеробі

Шоколадний колір - може повністю замінити чорний, оскільки це емоція, яка додає тепла і розкіш будь-якому образу. Він про загадковість, стабільність, впевненість та надійність. Цей колір з базової хроматичної палітри, тому добре поєднується з більшістю кольорів, так само як і чорний.

Але на відміну від чорного, шоколадний виглядає трішки мʼякше та спокійніше, що допомагає створювати образи як з яскравими, так і з пастельними кольорами.

У поєднанні з нейтральними відтінками створює враження елегантності та класики. Чорний, беж, сірий - ці кольори відмінно гармонують з шоколадним, доповнюючи його теплом.

Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)

З якими кольорами стильно поєднати відтінок шоколад

він прекрасно ладнає з червоними відтінками, які іноді самостійно виглядають доволі зухвало, а у поєднання з шоколадом проявляються більш благородно та гармонійно

тандем із гарячими помаранчевими та жовтими кольорами створять атмосферу радості та тепла в образі. Головне, щоб відтінки були в одній насиченості, що дозволяє образам виглядати збалансованими та стильними

якщо прості поєднання з шоколадним кольором вже є у вашому гардеробі, то спробуйте нові, більш контрастні

шоколад зі світло-блакитним, теракотовим чи зеленим дають запаморочливий контраст, який точно привертає увагу. Бо таке нестандартне міксування цікаво роздивлятись, ви ніби малюєте картину одягом, поєднуючи, на перший погляд, зовсім різні кольори

додати шарму та сучасності образу, можна за допомогою металевих відтінків. Срібло, золото або мідь чудово гармонують із теплим шоколадом, що одразу додасть ефект стильного, неординарного образу

не забувайте про експерименти з різними текстурами матеріалів, що може послужити стилістичним прийомом під час створення монохромних образів. Вельвет, шерсть чи шовк виглядають розкішно, при цьому надають образу потрібної структурності.

Шоколадний колір - це палітра можливостей. З ним можна творити стильні образи для будь-якого сезону та події.

Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)