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Який колір одягу повністю замінить вам чорний та зробить образи більш живими

Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Колір вибраного одягу, має дуже сильний вплив на сприйняття образу людини. Саме тому кольори часто можуть сказати багато чого про кожного з нас. І чомусь, більшість обирає чорний колір, хоча йому є заміна.

Про те, яким кольором можна замінити чорний та зробити свої луки більш цікавими та оригінальними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Який колір стане чудовою заміною чорного у вашому гардеробі

Шоколадний колір - може повністю замінити чорний, оскільки  це емоція, яка додає тепла і розкіш будь-якому образу. Він про загадковість, стабільність, впевненість та надійність. Цей колір з базової хроматичної палітри, тому добре поєднується з більшістю кольорів, так само як і чорний. 

Але на відміну від чорного, шоколадний виглядає трішки мʼякше та спокійніше, що допомагає створювати образи як з яскравими, так і з пастельними кольорами. 

У поєднанні з нейтральними відтінками створює враження елегантності та класики.  Чорний, беж, сірий - ці кольори відмінно гармонують з шоколадним, доповнюючи його теплом. 

Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)

З якими кольорами стильно поєднати відтінок шоколад

  • він прекрасно ладнає з червоними відтінками, які іноді самостійно виглядають доволі зухвало, а у поєднання з шоколадом проявляються більш благородно та гармонійно
  • тандем із гарячими помаранчевими та жовтими кольорами створять атмосферу радості та тепла в образі. Головне, щоб відтінки були в одній насиченості, що дозволяє образам виглядати збалансованими та стильними
  • якщо прості поєднання з шоколадним кольором вже є у вашому гардеробі, то спробуйте нові, більш контрастні 
  • шоколад зі світло-блакитним, теракотовим чи зеленим дають запаморочливий контраст, який точно привертає увагу. Бо таке нестандартне міксування цікаво роздивлятись, ви ніби малюєте картину одягом, поєднуючи, на перший погляд, зовсім різні кольори 
  • додати шарму та сучасності образу, можна за допомогою металевих відтінків. Срібло, золото або мідь чудово гармонують із теплим шоколадом, що одразу додасть ефект стильного, неординарного образу 
  • не забувайте про експерименти з різними текстурами матеріалів, що може послужити стилістичним прийомом під час створення монохромних образів. Вельвет, шерсть чи шовк виглядають розкішно, при цьому надають образу потрібної структурності. 

Шоколадний колір - це палітра можливостей. З ним можна творити стильні образи для будь-якого сезону та події.

Який колір повністю замінить чорний у гардеробі (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали про 8 правил французького шику, які зроблять вас найкрасивішою.

Також читайте наш матеріал про 6 базових речей, які підходять до будь-якого образа.

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