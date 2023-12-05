Какой цвет одежды полностью заменит черный и сделает образы более живыми

Цвет выбранной одежды, имеет очень сильное влияние на восприятие образа человека. Именно поэтому цвета часто могут сказать многое о каждом из нас. И почему-то большинство выбирает черный цвет, хотя ему есть замена.
О том, каким цветом можно заменить черный и сделать свои луга более интересными и оригинальными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Шоколадный цвет - может полностью заменить черный, поскольку это эмоция, придающая тепло и роскошь любому образу. Он о загадочности, стабильности, уверенности и надежности. Этот цвет из базовой хроматической палитры, поэтому хорошо сочетается с большинством цветов, также как и черный.
Но в отличие от черного, шоколадный выглядит немного мягче и спокойнее, что помогает создавать образы как с яркими, так и пастельными цветами.
В сочетании с нейтральными оттенками производит впечатление элегантности и классики. Черный, беж, серый - эти цвета отлично гармонируют с шоколадным, дополняя его теплом.
Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)
Шоколадный цвет - это палитра возможностей. С ним можно создавать стильные образы для любого сезона и события.
Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)
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