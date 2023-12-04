6 базових речей, які підходять до будь-якого образа

Базові речі - це основа будь-якого гардероба, з ними можна поєднати різні стилі, створювати цікаві або класичні образи та виглядати стильно.

А про те, які саме базові речі мають бути у вашому гардеробі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на модний Telegram-канал “Кутюр”.

6 базових речей, які підходять до будь-якого гардероба

Кожна жінка повинна мати у гардеробі кілька класичних, базових речей, які стануть гарною основою для створення різних образів. Вони можуть бути повсякденними та святковими. Образами на вихід, для зустрічі з друзями або ж навіть спортивні.

6 базових речей, які стануть основою будь-якого гардероба (фото: Freepik)

Саме база дозволяє комбінувати речі так, щоб це виглядало стильно, цікаво та під будь-який настрій. Існує кілька речей, з якими це цілком можливо:

біла сорочка чудово підходить до більш класичного стилю офісного стилю. Біла сорочка гарно поєднується з шортами, брюками, спідницями, сукнями, джинсами тощо. Її можна одягнути під піджак, косуху, жилетку. А вільна сорочка доповнить безліч ваших образів.

джинси палаццо, кльош або штани вільного крою підходять абсолютно під будь-який верх: гольф, светр, футболка, топ, жакети.

лонгслів - ще одна універсальна річ, щоб носити з джинсами, класичними штанами, комбінувати з сукнями чи жилетами.

трикотажна сукня є незамінним елементом багатошарових образів. Зараз обов'язково придбайте сукню довжини максі, яка є трендовою цього сезону.

теплий светр оверсайз чудово поєднується зі шкіряним низом, це можуть бути брюки, шорти. А також можна поєднати зі спідницями чи сукнями. Обирайте базові кольори чи смугасті принти.

спідниця максі може зробити будь-який ваш образ елегантним та цікавим. Спідниці можуть бути різними: класична, плісирована чи джинсова, з розрізом або без нього.

Отже, базовий гардероб - додає у ваше життя простоту, комфорт та демонструє все те, що ви любите, як живете, яке ваше бачення стилю та вподобання.