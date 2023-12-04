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6 базових речей, які підходять до будь-якого образа

Понеділок 04 грудня 2023 18:14
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6 базових речей, які підходять до будь-якого образа 6 базових речей, які стануть основою будь-якого гардероба (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Базові речі - це основа будь-якого гардероба, з ними можна поєднати різні стилі, створювати цікаві або класичні образи та виглядати стильно.

А про те, які саме базові речі мають бути у вашому гардеробі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на модний Telegram-канал “Кутюр”.

6 базових речей, які підходять до будь-якого гардероба

Кожна жінка повинна мати у гардеробі кілька класичних, базових речей, які стануть гарною основою для створення різних образів. Вони можуть бути повсякденними та святковими. Образами на вихід, для зустрічі з друзями або ж навіть спортивні.

6 базових речей, які підходять до будь-якого образа

6 базових речей, які стануть основою будь-якого гардероба (фото: Freepik)

Саме база дозволяє комбінувати речі так, щоб це виглядало стильно, цікаво та під будь-який настрій. Існує кілька речей, з якими це цілком можливо:

  • біла сорочка чудово підходить до більш класичного стилю офісного стилю. Біла сорочка гарно поєднується з шортами, брюками, спідницями, сукнями, джинсами тощо. Її можна одягнути під піджак, косуху, жилетку. А вільна сорочка доповнить безліч ваших образів.
  • джинси палаццо, кльош або штани вільного крою підходять абсолютно під будь-який верх: гольф, светр, футболка, топ, жакети.
  • лонгслів - ще одна універсальна річ, щоб носити з джинсами, класичними штанами, комбінувати з сукнями чи жилетами.
  • трикотажна сукня є незамінним елементом багатошарових образів. Зараз обов'язково придбайте сукню довжини максі, яка є трендовою цього сезону.
  • теплий светр оверсайз чудово поєднується зі шкіряним низом, це можуть бути брюки, шорти. А також можна поєднати зі спідницями чи сукнями. Обирайте базові кольори чи смугасті принти.
  • спідниця максі може зробити будь-який ваш образ елегантним та цікавим. Спідниці можуть бути різними: класична, плісирована чи джинсова, з розрізом або без нього.

Отже, базовий гардероб - додає у ваше життя простоту, комфорт та демонструє все те, що ви любите, як живете, яке ваше бачення стилю та вподобання.

Раніше ми розповідали про те, з якими речами не модно поєднувати шуби і пуховики та які вони, сучасні тренди.

Також читайте наш матеріал про те, чи є кореляція між поєднанням кольорів та статусом.

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