Який колір лаку вибрати в січні 2025, щоб манікюр виглядав дорого

Сірий манікюр - це стильний і універсальний вибір, який ідеально підійде для січня 2025, щоб замінити новорічні дизайни з блискітками і химерними малюнками. Цей відтінок асоціюється з холодом зими, але водночас він неймовірно елегантний і багатогранний.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, чому сірий відтінок - це стильне рішення, яке точно виділить вас із натовпу.

Модний сірий манікюр - одне з найстильніших рішень у 2025 році. Сірий манікюр прекрасно підкреслює стиль і підходить для будь-яких заходів - від повсякденних до святкових, а велика палітра дає змогу підібрати ідеальний варіант для себе.

Темно-сірий

Якщо ви любите темні відтінки лаку, придивіться до кольору мокрий асфальт. Темно-сірий манікюр гармонує з речами будь-якого стилю і всіх напрямків. Особливо актуально такий дизайн виглядає на коротких нігтях.

Варіант манікюру на січень 2025 (фото: instagram.com/iramshelton)

Нейтральний сірий

Це класичний, м'який сірий відтінок, який ідеально підходить для повсякденного носіння. Такий манікюр матиме стриманий і стильний вигляд, при цьому гармонійно поєднується з будь-яким образом.

Модний манікюр на січень (фото: instagram.com/themaniclub)

Градієнт

Градієнтний манікюр або, як його ще називають, з ефектом омбре, що плавно переходить від темного сірого до світлого або навпаки, виглядає дуже ефектно. У поєднанні з блискітками або сріблястим пігментом можна створити атмосферу зимової казки.

Модний манікюр з градієнтом (фото: instagram.com/themaniclub)

Сірий з блискітками

Сірий лак у поєднанні зі сріблястими або золотими блискітками додасть яскравості та святкового настрою, що ідеально підходить для свята чи на кожен день.

Сірий манікюр з блискітками (фото: instagram.com/themaniclub)

Сірі відтінки з малюнками

Геометричні візерунки, сніжинки або абстрактні лінії на сірому фоні створять модний і цікавий образ. Ці малюнки можна виконати білим, чорним або сріблястим лаком, що додасть манікюру додаткової вишуканості.

Сірий манікюр із малюнками (фото: instagram.com/iramshelton)

Сірий з ніжними пастельними відтінками

Можна поєднувати сірий з ніжними пастельними кольорами, такими як рожевий, м'ятний або бежевий. Це створить легкий і витончений образ, який добре підійде для офісної роботи або денних заходів.

Сірий манікюр у поєднанні з іншими відтінками (фото: instagram.com/betina_goldstein)