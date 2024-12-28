В'язана сукня - тренд сезону: з чим її носити взимку 2025

В'язана сукня - це один з головних трендів зими 2025 року. Вона поєднує в собі тепло, комфорт і стиль, що робить її чудовим вибором для холодної пори року.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як його носити в цьому сезоні і з чим поєднувати.

В'язана сукня в трендовому відтінку бургунді

Бургунді залишається актуальним кольором для холодного сезону, створюючи яскравий, але при цьому елегантний і стриманий настрій. З цією сукнею можна легко скомбінувати як вишукані, так і більш розслаблені образи. Високі ботфорти або елегантні чоботи на маленьких підборах - чудове доповнення до в'язаної сукні відтінку бургунді. Вони додадуть луку нотку елегантності.

Тепла сукня на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Біла сукня і піджак

Для створення цікавого контрасту з м'якою в'язаною сукнею можна додати піджак. Це може бути класичний жакет або ж варіант зі шкіри чи еко-шкіри. Такий образ буде одночасно теплим і модним. У поєднанні з черевиками або ботфортами це стане ідеальним рішенням для більш неформального виходу. Доповнити образ можна трендовою сумкою із замші коричневого відтінку.

Модне і тепле поєднання (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Чорна сукня і червоні аксесуари

Чорна сукня і червоні аксесуари - це безпрограшне поєднання, яке ідеально підходить для безлічі випадків. Підберіть модель у довжині максі та доповніть її червоною сумкою і взуттям. Вони додадуть контраст і стануть яскравим акцентом на фоні чорної сукні.

Поєднання чорного і червоного (фото: instagram.com/cocobassey)

Коротка сукня і дублянка-авіатор

Для повсякденного образу можна приглянути коротку в'язану сукню. Класичний варіант - світла або темна, з простими візерунками, але можна вибрати та з більш яскравими або оригінальними елементами дизайну. Доповніть образ трендовою дублянкою-авіатором з характерними чорними шкіряними деталями, хутряними вставками та широкими лацканами.

Варіант з короткою сукнею (фото: instagram.com/cassklatzkow)