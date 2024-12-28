В'язана сукня - тренд сезону: з чим її носити взимку 2025
В'язана сукня - це один з головних трендів зими 2025 року. Вона поєднує в собі тепло, комфорт і стиль, що робить її чудовим вибором для холодної пори року.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як його носити в цьому сезоні і з чим поєднувати.
В'язана сукня в трендовому відтінку бургунді
Бургунді залишається актуальним кольором для холодного сезону, створюючи яскравий, але при цьому елегантний і стриманий настрій. З цією сукнею можна легко скомбінувати як вишукані, так і більш розслаблені образи. Високі ботфорти або елегантні чоботи на маленьких підборах - чудове доповнення до в'язаної сукні відтінку бургунді. Вони додадуть луку нотку елегантності.
Тепла сукня на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)
Біла сукня і піджак
Для створення цікавого контрасту з м'якою в'язаною сукнею можна додати піджак. Це може бути класичний жакет або ж варіант зі шкіри чи еко-шкіри. Такий образ буде одночасно теплим і модним. У поєднанні з черевиками або ботфортами це стане ідеальним рішенням для більш неформального виходу. Доповнити образ можна трендовою сумкою із замші коричневого відтінку.
Модне і тепле поєднання (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Чорна сукня і червоні аксесуари
Чорна сукня і червоні аксесуари - це безпрограшне поєднання, яке ідеально підходить для безлічі випадків. Підберіть модель у довжині максі та доповніть її червоною сумкою і взуттям. Вони додадуть контраст і стануть яскравим акцентом на фоні чорної сукні.
Поєднання чорного і червоного (фото: instagram.com/cocobassey)
Коротка сукня і дублянка-авіатор
Для повсякденного образу можна приглянути коротку в'язану сукню. Класичний варіант - світла або темна, з простими візерунками, але можна вибрати та з більш яскравими або оригінальними елементами дизайну. Доповніть образ трендовою дублянкою-авіатором з характерними чорними шкіряними деталями, хутряними вставками та широкими лацканами.
Варіант з короткою сукнею (фото: instagram.com/cassklatzkow)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Annabel Rosendahl, coco bassey, Dawn Tan, CASSANDRA KLATZKOW, Anouk Yve.