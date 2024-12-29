Як виглядає модний манікюр на Новий рік 2025: добірка дизайнів на короткі нігті

Новорічний манікюр - це чудовий спосіб доповнити святковий образ і створити атмосферу магії та свята. Для такого нейл-арту можна вибрати найрізноманітніші стилі: від яскравих і блискучих до стриманих та елегантних. Важливо, щоб манікюр був не тільки красивим, а й відповідав настрою свята.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, які ідеї манікюру на короткі нігті взяти собі на замітку, щоб виглядати стильно.

Градієнт із блискітками

Манікюр з дизайном градієнт - це чудовий вибір для Нового року 2025. Такий нейл-арт має стильний, яскравий і святковий вигляд, а блискітки додають нотку магії і сяйва, що ідеально пасує для свята. Для основи беремо м'який нюдовий або бежевий відтінок, а потім робимо плавний перехід від золотого на кінчиках нігтів до нейтрального кольору біля основи. Найкраще взяти лак з дрібними золотими блискітками або фольгою, які акуратно додають на кінчики або на весь градієнт для створення ефекту сяйва.

Манікюр на короткі нігті на Новий рік (фото: instagram.com/pink_oblivion)

Бордовий манікюр і візерунок у клітинку

Такий манікюр буде чудово поєднуватися зі святковою атмосферою Нового року 2025 і підійде як для урочистого вечора, так і для повсякденного стилю. Для основного кольору підберіть бордовий відтінок - глибокий і насичений. Один або два нігті залишаємо напівпрозорим і малюємо на них клітинку. Можна додати трохи золотих або срібних блискіток у кути клітинок або по контуру, щоб манікюр мав святковіший вигляд.

Бордовий манікюр на Новий рік (фото: instagram.com/pink_oblivion)

Мікрофренч із блискітками

Мікрофренч - це зменшена варіація класичного френча. Дуже тонка "посмішка" французького манікюру має елегантний і дуже стильний вигляд у квадратній і овальній формі. Покриваємо всі нігті молочним або світло-рожевим відтінком гель-лаку, а тонку лінію робимо світловідбиваючим лаком з блискітками.

Мікрофренч (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Зворотний френч

Зворотний французький манікюр - це сучасна і стильна варіація класичного французького манікюру, за якої лінія французького манікюру наноситься не на кінчики нігтів, а на їхню основу (лінія проходить по краю кутикули). Цей манікюр має дуже елегантний і незвичний вигляд, додаючи свіжий і модний акцент коротким нігтям. Для Нового року 2025 виберіть нюдовий відтінок основного гель-лаку і сріблясту або золотисту смужку. Ця лінія може бути тонкою і чіткою або трохи розмитою для м'якшого ефекту.

Зворотний френч (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Дизайн із фольгою

На однотонній основі (наприклад, світло-рожевій або нюдовій) можна додати акценти у вигляді маленьких смужок або точок із золотої або срібної фольги. Також можна зробити акцент у вигляді малюнка новорічної іграшки, а біля неї відблиски фольгою.

Манікюр із фольгою на короткі нігті (фото: instagram.com/iramshelton)