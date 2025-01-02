Какой цвет лака выбрать в январе 2025, чтобы маникюр выглядел дорого

Серый маникюр - это стильный и универсальный выбор, который идеально подойдет для января 2025, чтобы заменить новогодние дизайны с блестками и вычурными рисунками. Этот оттенок ассоциируется с холодом зимы, но при этом он невероятно элегантен и многогранен.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, почему серый оттенок - это стильное решение, которое точно выделит вас из толпы.

Модный серый маникюр - одно из самых стильных и решений в 2025 году. Серый маникюр прекрасно подчеркивает стиль и подходит для любых мероприятий - от повседневных до праздничных, а обширная палитра позволяет подобрать идеальный вариант для себя.

Темно-серый

Если вы любите темные оттенки лака, присмотритесь к цвету мокрый асфальт. Темно-серый маникюр гармонирует с вещами любого стиля и всех направлений. Особенно актуально такой дизайн смотрится на коротких ногтях.

Вариант маникюра на январь 2025 (фото: instagram.com/iramshelton)

Нейтральный серый

Это классический, мягкий серый оттенок, который идеально подходит для повседневной носки. Такой маникюр будет смотреться сдержанно и стильно, при этом гармонично сочетается с любым образом.

Модный маникюр на январь (фото: instagram.com/themaniclub)

Градиент

Градиентный маникюр или, как его еще называют, с эффектом омбре, плавно переходящий от темного серого к светлому или наоборот, выглядит очень эффектно. В сочетании с блесками или серебристым пигментом можно создать атмосферу зимней сказки.

Модный маникюр с градиентом (фото: instagram.com/themaniclub)

Серый с блестками

Серый лак в сочетании с серебристыми или золотыми блестками добавит яркости и праздничного настроения, что идеально подходит для праздников или на каждый день.

Серый маникюр с блестками (фото: instagram.com/themaniclub)

Серые оттенки с рисунками

Геометрические узоры, снежинки или абстрактные линии на сером фоне создадут модный и интересный образ. Эти рисунки можно выполнить белым, черным или серебристым лаком, что придаст маникюру дополнительную изысканность.

Серый маникюр с рисунками (фото: instagram.com/iramshelton)

Серый с нежными пастельными оттенками

Можно сочетать серый с нежными пастельными цветами, такими как розовый, мятный или бежевый. Это создаст легкий и утонченный образ, который хорошо подойдет для офисной работы или дневных мероприятий.

Серый маникюр в сочетании с другими оттенками (фото: instagram.com/betina_goldstein)