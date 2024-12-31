Який манікюр привабить удачу та гроші у січні 2025. Це точно не червоний та чорний
Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі або ж просто поставити на заставку в телефоні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в січні 2025 року, щоб привабити удачу, гроші та любов.
Щасливий колір на січень 2025 року
Фінансово вдалий колір на січень - це коричневий.
"Щомісяця є найбільш виграшний колір, який підживлює фінансовий потік і сприяє вашому везінню. Цього місяця це коричневий колір або, як його називають, шоколадний, а також усі його відтінки", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.
@astromuse.mari
оригінальний звук - Astro Muse Mari
Чому коричневий - щасливий колір у січні 2025 року
Стабільність і баланс
Коричневий колір пов'язаний із природними елементами, такими як земля і деревина, що уособлюють стабільність і надійність. Він дуже заземлений і сприяє досягненню балансу в житті, що особливо важливо в перший місяць року, коли люди зазвичай планують свої цілі та завдання.
Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Тепло і затишок
Коричневий має тепло, що символізує домашній затишок і комфорт. Він дарує відчуття спокою, що важливо для того, щоб вийти з періоду свят і перехідного часу після нового року в нормальний ритм.
Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Фінансовий добробут
У деяких культурах коричневий колір вважається кольором матеріального добробуту, тому його можна асоціювати з процвітанням і фінансовим успіхом у 2025 році.
Грошовий манікюр на січень 2025 року (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Енергетика природних циклів
Коричневий колір нагадує про природні цикли, зокрема, восени та взимку, коли відбувається відновлення і підготовка до нових початків. Це гарний символ для січня, коли зберігається атмосфера відновлення та очищення.
Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Технічний аспект
Оскільки 2025 рік є роком Дерев'яної Змії за китайським гороскопом, коричневий (як колір землі й дерева) гармонійно пасує до цієї енергії, створюючи баланс між матерією, природою і спокійним поступовим рухом вперед.
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Для написання матеріалу були використані: сторінка в TikTok Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram Julia Diogo, Iram Shelton.