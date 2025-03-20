О котрій годині треба вечеряти, щоб жити довше: названо ідеальний час

Час вечері може впливати на тривалість життя. Нові дослідження показали, що цей прийом їжі може безпосередньо впливати на здоров’я, рівень енергії та навіть ризик розвитку хронічних захворювань.

Коли саме треба вечеряти, щоб прожити довше, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ідеальний час для вечері

Вчені з Гарвардського університету та Іспанського національного центру досліджень серцево-судинних захворювань дійшли висновку, що оптимальний час для вечері - між 18:00 та 20:00. Саме у цей період організм краще перетравлює їжу, що сприяє здоровому метаболізму та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

За словами дієтологів, рання вечеря допомагає організму регулювати рівень цукру в крові, покращує якість сну та сприяє ефективнішому спалюванню калорій.

Загалом експерти рекомендують їсти приблизно за три-чотири години до сну. За даними клініки Клівленда, наявність тригодинного вікна перед сном поліпшить ваш сон і травлення.

Чому пізня вечеря шкідлива?

Дослідження показали, що вечеря після 21:00 може негативно впливати на організм. Це пов’язано з тим, що в цей час сповільнюється обмін речовин, а надлишок калорій перетворюється на жирові відкладення. Крім того, пізній прийом їжі може викликати:

Проблеми зі сном та безсоння

Підвищений ризик ожиріння та діабету

Порушення роботи серцево-судинної системи

Що краще їсти на вечерю?

Щоб вечеря була корисною, дієтологи рекомендують легкі білкові продукти та овочі. Ось кілька варіантів:

Салати з рибою або куркою

Омлет із зеленню

Авокадо та кисломолочні продукти

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