ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

О котрій годині треба вечеряти, щоб жити довше: названо ідеальний час

Четвер 20 березня 2025 14:55
UA EN RU
О котрій годині треба вечеряти, щоб жити довше: названо ідеальний час Фото: Коли найкраще за все вечеряти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Час вечері може впливати на тривалість життя. Нові дослідження показали, що цей прийом їжі може безпосередньо впливати на здоров’я, рівень енергії та навіть ризик розвитку хронічних захворювань.

Коли саме треба вечеряти, щоб прожити довше, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ідеальний час для вечері

Вчені з Гарвардського університету та Іспанського національного центру досліджень серцево-судинних захворювань дійшли висновку, що оптимальний час для вечері - між 18:00 та 20:00. Саме у цей період організм краще перетравлює їжу, що сприяє здоровому метаболізму та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

За словами дієтологів, рання вечеря допомагає організму регулювати рівень цукру в крові, покращує якість сну та сприяє ефективнішому спалюванню калорій.

Загалом експерти рекомендують їсти приблизно за три-чотири години до сну. За даними клініки Клівленда, наявність тригодинного вікна перед сном поліпшить ваш сон і травлення.

Чому пізня вечеря шкідлива?

Дослідження показали, що вечеря після 21:00 може негативно впливати на організм. Це пов’язано з тим, що в цей час сповільнюється обмін речовин, а надлишок калорій перетворюється на жирові відкладення. Крім того, пізній прийом їжі може викликати:

  • Проблеми зі сном та безсоння
  • Підвищений ризик ожиріння та діабету
  • Порушення роботи серцево-судинної системи

Що краще їсти на вечерю?

Щоб вечеря була корисною, дієтологи рекомендують легкі білкові продукти та овочі. Ось кілька варіантів:

  • Салати з рибою або куркою
  • Омлет із зеленню
  • Авокадо та кисломолочні продукти

Вас може зацікавити

В матеріалі використані дані з сайтів Гарвардського університету, Клініки Клівленда, сайтів Health та інших.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів