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Во сколько надо ужинать, чтобы жить дольше: названо идеальное время

Четверг 20 марта 2025 14:55
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Во сколько надо ужинать, чтобы жить дольше: названо идеальное время Фото: Когда лучше всего ужинать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Время ужина может влиять на продолжительность жизни. Новые исследования показали, что этот прием пищи может напрямую влиять на здоровье, уровень энергии и даже риск развития хронических заболеваний.

Когда именно надо ужинать, чтобы прожить дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Идеальное время для ужина

Ученые из Гарвардского университета и Испанского национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что оптимальное время для ужина - между 18:00 и 20:00. Именно в этот период организм лучше переваривает пищу, что способствует здоровому метаболизму и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетологов, ранний ужин помогает организму регулировать уровень сахара в крови, улучшает качество сна и способствует более эффективному сжиганию калорий.

В целом эксперты рекомендуют есть примерно за три-четыре часа до сна. По данным клиники Кливленда, наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.

Почему поздний ужин вреден?

Исследования показали, что ужин после 21:00 может негативно влиять на организм. Это связано с тем, что в это время замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жировые отложения. Кроме того, поздний прием пищи может вызвать:

  • Проблемы со сном и бессонницу
  • Повышенный риск ожирения и диабета
  • Нарушение работы сердечно-сосудистой системы

Что лучше есть на ужин?

Чтобы ужин был полезным, диетологи рекомендуют легкие белковые продукты и овощи. Вот несколько вариантов:

  • Салаты с рыбой или курицей
  • Омлет с зеленью
  • Авокадо и кисломолочные продукты

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В материале использованы данные с сайтов Гарвардского университета, Клиники Кливленда, сайтов Health и других.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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