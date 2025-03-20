Во сколько надо ужинать, чтобы жить дольше: названо идеальное время
Время ужина может влиять на продолжительность жизни. Новые исследования показали, что этот прием пищи может напрямую влиять на здоровье, уровень энергии и даже риск развития хронических заболеваний.
Когда именно надо ужинать, чтобы прожить дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Идеальное время для ужина
Ученые из Гарвардского университета и Испанского национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что оптимальное время для ужина - между 18:00 и 20:00. Именно в этот период организм лучше переваривает пищу, что способствует здоровому метаболизму и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам диетологов, ранний ужин помогает организму регулировать уровень сахара в крови, улучшает качество сна и способствует более эффективному сжиганию калорий.
В целом эксперты рекомендуют есть примерно за три-четыре часа до сна. По данным клиники Кливленда, наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.
Почему поздний ужин вреден?
Исследования показали, что ужин после 21:00 может негативно влиять на организм. Это связано с тем, что в это время замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жировые отложения. Кроме того, поздний прием пищи может вызвать:
- Проблемы со сном и бессонницу
- Повышенный риск ожирения и диабета
- Нарушение работы сердечно-сосудистой системы
Что лучше есть на ужин?
Чтобы ужин был полезным, диетологи рекомендуют легкие белковые продукты и овощи. Вот несколько вариантов:
- Салаты с рыбой или курицей
- Омлет с зеленью
- Авокадо и кисломолочные продукты
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В материале использованы данные с сайтов Гарвардского университета, Клиники Кливленда, сайтов Health и других.
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