У який час доби приймати вітаміни, аби вони найкраще засвоїлись: поради лікаря

Які вітаміни слід приймати зранку

Залізо - головний компонент гемоглобіну. Найкраще приймати залізо натщесерце. Не можна поєднувати з чаєм чи кавою, оскільки таніни та кофеїн можуть впливати на всмоктування заліза. Кальцій також перешкоджає всмоктуванню заліза.



Вітамін C - зберігається в організмі лише кілька годин, тому його дозу краще розділити на весь день.



Вітаміни групи B - приймати краще за сніданком, щоб збільшити та підтримувати енергію протягом усього дня.



Вітамін E - важливий для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Краще засвоюється при прийомі з жирами, наприклад, з йогуртом, молоком, горіхами чи авокадо.

Які вітаміни добре засвоюються вранці і вдень

Цинк - можна приймати вдень під час їжі, оскільки натщесерце може викликати нудоту. Поєднувати з кальцієм чи залізом - не дуже хороша ідея.



Йод - не накопичується в організмі, тому його потрібно регулярно приймати. Дослідження показують, що він підвищує енергію, тому краще вживати після обіду.

Які вітаміни потрібно приймати вдень і ввечері

Вітамін D - найкраще всмоктується з їжею у присутності харчових жирів. Деякі дослідження показали, що може мати негативний вплив на сон. Тому вітамін D варто приймати не пізніше обіду.

Риб'ячий жир - містить важливі для організму омега-3 жирні кислоти, які необхідні для нормальної функції мозку, здоров'я серця та очей, росту та розвитку організму.

Організм сам не виробляє омега-3 жирних кислот, їх можна отримати тільки з їжі або харчових добавок. Найкраще риб'ячий жир приймати під час їди, щоб він добре всмоктувався.

Які вітаміни засвоюються ввечері та вночі

Кальцій - найважливіший для організму мінерал. Він використовується у проведенні нервових імпульсів та функціонуванні м'язів. Увечері кальцій засвоюється найкраще.

Магній - поліпшує сон, тому слід приймати краще ввечері перед нічним відпочинком.



Пам'ятайте, вітаміни призначає лікар тільки після обстеження. Самостійно їх приймати не можна, оскільки можете нашкодити здоров'ю.