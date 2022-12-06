В какое время суток принимать витамины, чтобы они лучше усвоились: советы врача

Какие витамины следует принимать утром

Железо - главный компонент гемоглобина. Лучше всего принимать железо натощак. Нельзя сочетать с чаем или кофе, поскольку танины и кофеин могут влиять на всасывание железа. Кальций также препятствует всасыванию железа.



Витамин C - сохраняется в организме всего несколько часов, поэтому его дозу лучше разделить на весь день.



Витамины группы B - принимать лучше во время завтрака, чтобы увеличить и поддерживать энергию в течение всего дня.



Витамин E - важен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Лучше усваивается при приеме с жирами, например с йогуртом, молоком, орехами или авокадо.

Какие витамины хорошо усваиваются утром и днем

Цинк - можно принимать днем во время еды, поскольку натощак может вызвать тошноту. Сочетать с кальцием или железом - не очень хорошая идея.



Йод - не накапливается в организме, поэтому его нужно регулярно принимать. Исследования показывают, что он повышает энергию, поэтому лучше использовать после обеда.

Какие витамины нужно принимать днем и вечером

Витамин D - лучше всасывается с пищей в присутствии пищевых жиров. Некоторые исследования показали, что может оказать негативное влияние на сон. Поэтому витамин D следует принимать не позже обеда.

Рыбий жир - содержит важные для организма омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для нормальной функции мозга, здоровья сердца и глаз, роста и развития организма.

Организм сам не производит омега-3 жирные кислоты, их можно получить только с пищи или пищевых добавок. Лучше рыбий жир принимать во время еды, чтобы он хорошо впитывался.

Какие витамины усваиваются вечером и ночью

Кальций - важнейший для организма минерал. Он используется при проведении нервных импульсов и функционировании мышц. Вечером кальций усваивается лучше всего.

Магний - улучшает сон, поэтому следует принимать лучше вечером перед ночным отдыхом.



Важно, витамины назначает врач только после обследования. Самостоятельно их принимать нельзя, поскольку можете навредить здоровью.