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Ківа засвітився на дорогому курорті і виклав за відпочинок 10 тисяч (відео)

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Кемер, П'ятниця 09 липня 2021 10:23
Ківа засвітився на дорогому курорті і виклав за відпочинок 10 тисяч (відео) Скандальний Ілля Ківа помічений в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп від "Опозиційної партії - за життя" Ілля Ківа засвітився на відпочинку в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя. Він для релаксу вибрав п'ятизірковий готель Rixos Sungate (містечко Бельдібі під Кемером).

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mayman News, який веде ветеран АТО Михайло Майман.

"Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - прокоментував свій пост Майман.

Він зустрівся з народним обранцем на пірсі готелю, а потім пішов за ним, ставлячи йому на ходу питання.

Майман поцікавився, звідки у народного депутата гроші на відпочинок в люксовому готелі. Цікаво, що сам ветеран АТО теж знаходиться тут на відпочинку.

"Ти до мене приїхав? Що стрижень зламався", - запитав Майман Ківу.

Відзначимо, що Rixos Sungate - є одним з найдорожчих і шикарних готелів Туреччини на узбережжі Анталії. Сюди часто приїжджають з концертами зірки шоу-бізнесу, а серед відпочиваючих можна зустріти багато знаменитостей.

Конфлікт Ківа і ветерана АТО

Зазначимо, що Михайло Майман і скандальний нардеп Ілля Ківа вже давно є ворогами. У січні 2020 року вони побилися в ресторані.

Михайло Майман та Ілля Кива побилися в ресторані Києва

Як ми раніше писали, скандальний нардеп від "Опозиційної платформи - за життя" Ілля Ківа знову відзначився витівкою. Цього разу в центрі Києва - на Андріївському узвозі він спалив кашкет з сувенірної крамниці.

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Ілля Ківа
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