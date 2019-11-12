Кива пришел в Раду в маске Джокера, потому что "здравомыслящий человек" (видео)

Илья Кива снова отличился в Верховной Раде - скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" пришел на заседание 12 ноября в маске Джокера. Также политик подошел к трибуне с коротким спичем.

Лицедейство в стенах парламента сняли на видео, после чего ролик быстро разошелся в сети.

Кива перебил нардепа Сергея Рудыка во время его выступления, положил маску на трибуну перед ним и заявил: "Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует".

Илья Кива пришел в Раду в маске Джокера (Фото: facebook.com/kivailya)

Также депутат "ОПЗЖ" на своем профиле в Facebook сменил аватарку на фото в маске популярного кинозлодея - образ которого в последнее время "примерил" пранкер, публикуя свои переписки с депами от "Слуги народа".

Илья Кива пришел в Раду в маске Джокера (Фото: Dobronosov / facebook.com/kivailya)

В коментарии журналистам Кива объяснил основной месседж сегодняшней выходки:

"Сегодня каждый из нас, здравомыслящий человек, в душе Джокер, потому что сегодня идет системное уничтожение нашей страны и нашей нации. И в таком процессе появляются Джокеры, Робин Гуды", - заявил нардеп.

Видео: Илья Кива пришел в Раду в маске Джокера

Также он дал собственное определение персонажа - антагониста в экранизации комиксов про Бэтмена.

"Джокеры - те, кто требует обличения власти, их истинного лица, этих слуг Госдепа, слуг или холуев Фонда Сороса, которые своими законами и деятельностью уничтожают нашу страну. Поэтому мы будет противостоять, и будем использовать любые возможные и законные методы. Они давят на свободу слова - а мы их обличаем в аморальности, преступлениях, коррупции, и так будет с каждым", - убежден Кива.

Видео: Илья Кива объяснил, почему пришел в Раду в маске Джокера

Нужно сказать, что в сети подписчики Кивы не оценили "юмор" нардепа и довольно жестко прокомментировали выходку в стенах парламента. Сам политик также вступил в словесную перепалку, не избегая нецензурной лексики.

Фото: скрин комментариев (facebook.com/kivailya)