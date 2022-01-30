Китайский Новый год: когда Тигр официально вступит в свои права и как отпраздновать

Год Черного Водяного (Синего) Тигра наступит по китайскому календарю во вторник, 1 февраля. Продлится этот год до 22 января 2023 года.
Какие существуют традиции празднования Китайского Нового года и что нужно сделать для исполнения желания – читайте ниже.
Китайский Новый год наступит уже 1 февраля и с 31 января на родине этого календаря начинаются праздничные выходные дни. В Китае будут отдыхать до 6 февраля, но в целом праздничные мероприятия будут длиться не менее двух недель.
Отмечать праздник начнут уже 31 января – это Канун Нового Года, а закончится празднование 15 февраля Праздником Фонарей. В Китае будут встречать не 2022 года, а 4720.
Накануне праздника в домах убирают и украшают специальными красными "куплетами" – это парные пожелания, которые вешаются на дверях.
Вечером вся семья собирается за праздничным столом, на котором стоят обязательно пельмени цзяоцзы и рыба. Детям дарят красные конверты Хунбао, внутри которых лежат открытки с пожеланиями и деньги.
Пропускать приход Нового года нельзя, поэтому в праздничную ночь в Китае никто не спит. Считается что нужно "оберегать год" и не упустить свое счастье.
После наступления Нового года начинают запускать фейерверки и петарды, а также проводят ритуалы подношения предкам.
На следующий день начинаются посещения родных, друзей и праздничные мероприятия. На работу в Китае вернутся только после 6 февраля.
Дети получают специальные конверты, а вот у взрослых есть свои традиции. В этот день принято дарить парные подарки, которые символизируют единство и семейную гармонию. Но при этом нужно избегать цифру 4 – она символизируется в Китае со смертью.
В гости нужно ходить со своими мандаринами и дарить их хозяевам, а те в ответ дарят им свои мандарины – это символ финансового благополучия.
Нельзя в первые три дня года делать уборку, мыть полы или голову – можно смыть всю удачу.
Нельзя давать плакать или сильно расстраиваться детям – это принесет неудачу.
Нельзя просить деньги в долг или брать кредиты.
Напомним, ранее мы писали о том, в чем нужно встречать год Тигра разным знакам Зодиака.
А также мы рассказывали о том, когда в 2022 году будем отмечать Масленицу.