Китайський Новий рік: коли Тигр офіційно вступить у свої права і як відсвяткувати

Китайський Новий рік настане вже 1 лютого і з 31 січня на батьківщині цього календаря починаються святкові вихідні дні. У Китаї відпочиватимуть до 6 лютого, але в цілому святкові заходи триватимуть не менше двох тижнів.

Відзначати свято почнуть вже 31 січня – це переддень Нового року, а закінчиться святкування 15 лютого Святом ліхтарів. У Китаї зустрічатимуть не 2022 року, а 4720.

Традиції Китайського Нового року

Напередодні свята в будинках прибирають і прикрашають спеціальними червоними "куплетами" – це парні побажання, які вішаються на дверях.

Увечері вся сім'я збирається за святковим столом, на якому стоять обов'язково пельмені цзяоцзи та риба. Дітям дарують червоні конверти Хунбао, всередині яких лежать листівки з побажаннями та гроші.

Пропускати прихід Нового року не можна, тому у святкову ніч в Китаї ніхто не спить. Вважається що потрібно "оберігати рік" і не упустити своє щастя.

Після настання Нового року починають запускати феєрверки та петарди, а також проводять ритуали підношення предкам.

На наступний день починаються відвідування рідних, друзів і святкові заходи. На роботу в Китаї повернуться тільки після 6 лютого.

Що дарують на китайський Новий Рік

Діти отримують спеціальні конверти, а ось у дорослих є свої традиції. У цей день заведено дарувати парні подарунки, які символізують єдність і сімейну гармонію. Але при цьому потрібно уникати цифру 4-вона символізується в Китаї зі смертю.

В гості потрібно ходити зі своїми мандаринами та дарувати їх господарям, а ті у відповідь дарують їм свої мандарини – це символ фінансового благополуччя.

Як правильно загадати бажання на Новий Рік

Сформулюйте своє бажання заздалегідь і не бійтеся загадувати те, про що ви й раніше просили.

Запишіть бажання на папері та рівно о 23:03 за київським часом проговоріть все, що ви хочете отримати в новому році.

за київським часом проговоріть все, що ви хочете отримати в новому році. Будьте впевнені в тому, що ви отримаєте те, що просите – це обіцяє успіх.

Перед зустріччю Нового року приведіть себе в порядок, запаліть свічки та надіньте одяг, який обов'язково сподобається Тигру.

Записку з бажанням можете залишити, щоб через рік перевірити виконання. А можете її спалити та розвіяти попіл за вітром зі словами: "моє бажання виповнюється!"

Що не можна робити на китайський Новий Рік

Не можна в перші три дні року робити прибирання, мити підлоги або голову – можна змити всю удачу.

Не можна давати плакати або сильно засмучуватися дітям – це принесе невдачу.

Не можна просити гроші в борг або брати кредити.