Китайский Новый год 2021: когда праздновать и как привлечь удачу в этот день

Китайский Новый год 2021 (фото: pixabay)

Китайский Новый год является главным праздником для жителей Поднебесной. Вековечные традиции смены времени настолько интересны, что заслуживают и нашего внимания. Все мы знаем, что каждый год ассоциируется с определенным животным-тотемом, который нам называет именно китайский гороскоп.

Согласно циклу гороскопа, 2021 год станет годом Белого Металлического Быка, и наступит он по восточному календарю 12 февраля 2021 года. Поскольку 12 февраля - дата второго новолуния после зимнего солнцестояния (21 декабря). Впрочем, празднования в стране длятся с 12 по 27 число, пишет kp.

Отметим, что тотем для каждого знака Зодиака повторяется в такой комбинации цвета и стихии (вода, земля, металл, огонь и дерево) лишь раз в 60 лет. В 2021-м животным станет Бык, цветом - белый, а стихией - металл.

К слову, каждый 60-летний круг начинается деревянной Крысой и заканчивается водяной Свиньей.

Традиции Китайского Нового года

Накануне праздника принято тщательно убрать свое жилище. Считается, что таким образом можно привлечь удачу в свое жилье - очистить свою жизнь от любых неудач и освободить место для счастья.

Чтобы защитить себя и дом от мифического чудовища Нянь ("год" по-китайски), нужно обклеить дом снаружи красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, а также развесить красные фонари.

На стол нужно поставить любимые блюда. Традиционно - это мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы) - они являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

Заканчивается новогодняя ночь фейерверками и петардами. Считается, что громкие взрывы отпугивают злых духов и привлекают в семью дух умиротворения и счастья. На утро следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и красные конверты с деньгами.

После этого принято всей семьей отправляться поздравлять родственников и соседей. На такие хождения по гостям обычно полностью уходят первые пять дней нового года.

Что дарят на Китайский Новый год

В этот день принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. При этом нужно избегать цифры "четыре", ведь она ассоциируется у китайцев со смертью.

Приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия.

Ранее мы писали, какие праздники украинцы будут отмечать в феврале 2021, и сколько выходных и рабочих дней будет в последнем месяце зимы.

Также появился календарь православных праздников с полным перечнем важных дат в январе 2021 года.

А вот ученые и врачи предупредили украинцев про магнитную бурю, которая продлится несколько дней подряд.