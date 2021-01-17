Китайський Новий рік 2021: коли святкувати і як привернути удачу в цей день

Китайський Новий рік 2021 (фото: pixabay)

Китайський Новий рік є найголовнішим святом для жителів Піднебесної. Віковічні традиції зміни часу настільки цікаві, що заслуговують нашої уваги. Всі ми знаємо, що кожен рік асоціюється з певним твариною-тотемом, який нам називає саме китайський гороскоп.

Згідно з циклом гороскопу, 2021 рік стане роком Білого Металевого Бика, і настане він за східним календарем 12 лютого 2021 року. Оскільки 12 лютого - дата другого молодика після зимового сонцестояння (21 грудня). Втім, святкування в країні тривають з 12 по 27 число, пише kp.

Зазначимо, що тотем для кожного знака Зодіаку повторюється в такій комбінації кольору і стихії (вода, земля, метал, вогонь і дерево) лише раз на 60 років. У 2021-му твариною стане Бик, кольором - білий, а стихією - метал.

До речі, кожне 60-річне коло починається дерев'яним Пацюком і закінчується водяною Свинею.

Традиції Китайського Нового року

Напередодні свята прийнято ретельно прибрати своє житло. Вважається, що таким чином можна привернути удачу в своє житло - очистити своє життя від будь-яких невдач і звільнити місце для щастя.

Щоб захистити себе і дім від міфічного чудовиська Нянь ("рік" китайською), потрібно обклеїти будинок зовні красивими візерунками з червоного паперу, парними написами і картинами з побажаннями щастя, здоров'я і довголіття, а також розвісити червоні ліхтарі.

На стіл варто поставити улюблені страви. Традиційно - це м'ясо і риба, а також пельмені (цзяоцзи) - вони є образним втіленням одного з головних побажань - народження синів.

Закінчується новорічна ніч феєрверками і петардами. Вважається, що гучні вибухи відлякують злих духів і привертають в сім'ю дух умиротворення і щастя. На ранок наступного дня діти вітають своїх батьків, бажаючи їм здоров'я і щасливого Нового року, а у відповідь отримують побажання майбутніх успіхів і червоні конверти з грошима.

Після цього прийнято всією сім'єю вирушати вітати родичів та сусідів. На такі ходіння по гостям зазвичай повністю йдуть перші п'ять днів нового року.

Що дарують на Китайський Новий рік

У цей день заведено дарувати подарунки з парних предметів, що символізують єдність і сімейну гармонію. При цьому потрібно уникати цифри "чотири", адже вона асоціюється у китайців зі смертю.

Приходячи в гості, господарям заведено підносити два мандарини, а йдучи, отримувати від них два інших мандарини. Таким чином господарі і гості обмінюються символами фінансового добробуту.

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