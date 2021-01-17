Землю накроет затяжной магнитной бурей: штормить будет несколько дней подряд

Магнитные бури в январе (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря накроет Землю уже сегодня и будет длиться несколько дней подряд. Астрофизики говорят, что ближайший геошторм ожидается с 17 по 20 января, при этом колебания не будут слишком сильными.

Про даты геомагнитной бури рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Магнитными (геомагнитными) бурями называют вид геомагнитной активности, связанный с поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Именно с таким явлением связано возникновение северного сияния, магнитная буря может вызывать сбои в работе техники, а также проблемы со здоровьем у некоторых людей.

Даты магнитных бурь (скрин: tesis.lebedev.ru)

Кто страдает от магнитных бурь

В первую очередь магнитная буря может вызывать беспокойство у метеочувствительных людей. Самочувствие может портиться также у пожилых, тех, кто имеет хронические болезни, сердечников, гипертоников и гипотоников, и людей с другими сердечно-сосудистыми болезнями.

Врачи говорят, что самочувствие может испортиться и у здоровых людей, а нездоровый и сидячий образ жизни может привести к развитию метеочувствительности.

В эти дни может появляться беспричинная усталость, раздражительность, внезапно разболеться голова. Если у вас есть проблемы со здоровьем, следите за давлением, сердечным ритмом. Ведь по некоторым данным, в дни магнитных бурь учащается обращение на "скорую" с разными приступами, в том числе с инфарктом, инсультом и близкими к этому состояниями.

Вот несколько советов, как избежать влияния магнитной бури:

Если у вас есть проблемы со здоровьем, держите неподалеку необходимые лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Следите за режимом сна – ложиться спать и пробуждаться нужно в одно и то же время, а длительность сна должна составлять 7-8 часов.

Откажитесь от алкоголя, курения, кофе и нездоровой еды.

Избегайте стрессов, сильных физических нагрузок и не переедайте.

Примите утром контрастный душ, а вечером – теплую ванную, отправьтесь на прогулку по свежему воздуху, если тому благоприятствует погода.

Ранее мы писали, что магнитная буря позволила увидеть северное сияние в совершенно неожиданных для этого местах планеты.

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