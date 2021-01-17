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Праздники и выходные в феврале 2021: месяц будет уникальным

Воскресенье 17 января 2021 13:30
Праздники и выходные в феврале 2021: месяц будет уникальным
Праздники и выходные в феврале 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В феврале 2021 года нас ждет ряд особенных праздников, а месяц в календаре станет уникальным, поскольку начнется он в понедельник, а закончится в воскресенье. Так что для тех, кто привык начинать новые дела с понедельника, 1 числа, февраль станет идеальным месяцем.

И хотя дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено, мы будем ждать пророчества весны в День сурка, встречать Китайский Новый год, баловать любимых на День святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни. В феврале нас ждет большой религиозный праздник – Сретение Господне, а также ряд профессиональных праздников, таких как День стоматолога. Сколько будет рабочих и выходных дней в феврале 2021 – читайте в нашем материале.

Количество выходных и рабочих дней в феврале 2021

Поскольку нынешний год не високосный, в феврале будет 28 дней, то есть ровно четыре недели. 20 из них – рабочие дни и 8 – выходных.

Выходными днями станут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля.

Хотя февраль (как июль, сентябрь и ноябрь) лишен дополнительных праздников, этот месяц знаменует нам скорый приход тепла. Дни становятся дольше, зима - короче, а в воздухе все сильнее чувствуется запах весны.

Праздники и выходные в феврале 2021: месяц будет уникальным

Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники февраля 2021

  • 2 февраля – День сурка; День безопасного интернета
  • 4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака
  • 6 февраля – Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога
  • 11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке
  • 12 февраля – Китайский Новый год
  • 13 февраля – Всемирный День радио
  • 14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля – Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств
  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе
  • 19 февраля – День Государственного герба Украины
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля – Международный день родного языка
  • 22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений
  • 27 февраля – Международный день полярного медведя
  • 28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.

Ранее мы писали, что Землю накроет затяжная магнитная буря. Как от нее уберечься и кому грозит опасность – рассказали врачи.

Также сообщалось про все православные праздники января 2021.

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