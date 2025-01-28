Китайський Новий рік 2025: коли святкують і що він символізує

Коли святкують китайський Новий рік у 2025 році

Місячний Новий рік - це свято приходу весни і початку нового року за місячно-сонячним календарем. Китайський Новий рік, який часто називають Святом Весни, припадає на день молодика.

У більшості випадків китайський Новий рік святкують в день другого молодика після зимового сонцестояння, найближчого молодика до початку весни.

У 2025 році китайський Новий рік відзначається 29 січня. За китайським зодіаком 2025 рік - це рік Змії. Втім, різні регіони Азії святкують Новий рік за місячним календарем по-різному і можуть слідувати іншому зодіаку.

Легенди про китайський Новий рік

Китайський Новий рік пов'язаний з декількома міфами, від яких походять звичаї святкування. Одна з легенд розповідає, що тисячі років тому чудовисько на ім'я Ніан ("Рік") нападало на селян на початку кожного нового року.

На щастя, чудовисько боялося гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору, тож саме ці речі використовували, щоб відігнати потвору.

Тому нині при святкуванні китайського Нового року, щоб провести старий рік і залучити удачу та процвітання в новий, часто використовують петарди та феєрверки, вбираються в червоний одяг та прикраси.

Крім цього, молоді нерідко дарують гроші в яскравих червоних конвертах. За китайськими легендами, червоний колір також відлякує демонів та злих духів.



На китайський Новий рік заведено дарувати гроші в червоних конвертах (фото: wikipedia.org)

Головні традиції китайського Нового року

Місячний Новий рік - це найважливіше свято в Китаї. Крім цього, Східний Новий рік святкують і в країнах, де є китайські діаспори. Наприклад, в Камбоджі, Індонезії, Сінгапурі, Малайзії, М'янмі, Таїланді, Філіппінах та інших.

В сучасному світі Місячний Новий рік в Китаї - це п'ятнадцятиденне святкування, що відзначається багатьма традиціями для кожного дня.

Хоча офіційні дати святкування відрізняються в різних культурах, для багатьох це час року, коли можна возз'єднатися з близькими і далекими родичами. Також цього дня вшановують померлих рідних.



Святкування Китайського Нового року (фото: wikipedia.org)

До того, як було встановлено святкування Нового року, стародавні китайці збиралися разом і святкували закінчення збору врожаю восени. Дата святкування також була пов'язана зі стародавнім сонячним календарем.

Вважається, що ці святкування були одним із прототипів китайського Нового року. Відповідно до записів, знайдених в китайській літературі, у цей період люди прибирали місця збіжжя, пригощали гостей рисовим вином, готували страви з ягнятини, а також бажали один одному довгих років життя.

Крім цього, існував своєрідний ритуал вигнання хвороб, який проводився в останній день року. Пізніше, коли була заснована династія Цінь, ритуал поширився і перетворився на традицію - а саме на практику ретельного прибирання будинку в дні, що передують китайському Новому року.

Потім вікна прикрашають витинанками з червоного паперу, а двері - віршами з побажаннями на новий рік. Окрім передсвяткового наведення ладу в оселі, поширеним новорічним звичаєм стали покупки святкових дрібниць на відкритих ринках.



Новорічні покупки на відкритих ринках - поширена традиція (фото: wikipedia.org)

Вечеря при зустрічі Нового року за місячним календарем - це кульмінаційний момент, з якого починається свято. На застіллі подають ритуальні страви, наприклад, цілу рибу - вона символізує достаток, а також приносить удачу і щастя.

В п'ятнадцятий і останній день свята відбувається Фестиваль ліхтарів, під час якого люди їдять тан'юань, солодкі клейкі рисові кульки, а діти вночі носять ліхтарики по околицях, щоб відзначити завершення святкування.

Оскільки дракон є китайським символом удачі, танець дракона прикрашає святкування фестивалю в багатьох регіонах. Для процесії роблять довгого барвистого дракона, якого проносять вулицями численні танцюристи.



Святкування Китайського Нового року (фото: wikipedia.org)