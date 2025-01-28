Китайский Новый год 2025: когда празднуют и что он символизирует

Когда празднуют китайский Новый год в 2025 году

Лунный Новый год - это праздник прихода весны и начала нового года по лунно-солнечному календарю. Китайский Новый год, который часто называют Праздником Весны, приходится на день новолуния.

В большинстве случаев китайский Новый год празднуют в день второго новолуния после зимнего солнцестояния, ближайшего новолуния к началу весны.

В 2025 году китайский Новый год отмечается 29 января. По китайскому зодиаку 2025 год - это год Змеи. Впрочем, разные регионы Азии празднуют Новый год по лунному календарю по-разному и могут следовать другому зодиаку.

Легенды о китайском Новом годе

Китайский Новый год связан с несколькими мифами, от которых происходят обычаи празднования. Одна из легенд рассказывает, что тысячи лет назад чудовище по имени Ниан ("Год") нападало на крестьян в начале каждого нового года.

К счастью, чудовище боялось громких звуков, яркого света и красного цвета, поэтому именно эти вещи использовали, чтобы отогнать монстра.

Поэтому сейчас при праздновании китайского Нового года, чтобы провести старый год и привлечь удачу и процветание в новый, часто используют петарды и фейерверки, наряжаются в красную одежду и украшения.

Кроме этого, молодые нередко дарят деньги в ярких красных конвертах. По китайским легендам, красный цвет также отпугивает демонов и злых духов.



На китайский Новый год принято дарить деньги в красных конвертах (фото: wikipedia.org)

Главные традиции китайского Нового года

Лунный Новый год - это самый важный праздник в Китае. Кроме этого, Восточный Новый год празднуют и в странах, где есть китайские диаспоры. Например, в Камбодже, Индонезии, Сингапуре, Малайзии, Мьянме, Таиланде, Филиппинах и других.

В современном мире Лунный Новый год в Китае - это пятнадцатидневное празднование, отмечаемое многими традициями для каждого дня.

Хотя официальные даты празднования отличаются в разных культурах, для многих это время года, когда можно воссоединиться с близкими и дальними родственниками. Также в этот день почитают умерших родных.



Празднование Китайского Нового года (фото: wikipedia.org)

До того, как было установлено празднование Нового года, древние китайцы собирались вместе и праздновали окончание сбора урожая осенью. Дата празднования также была связана с древним солнечным календарем.

Считается, что эти празднования были одним из прототипов китайского Нового года. Согласно записям, найденным в китайской литературе, в этот период люди убирали места сбора урожая, угощали гостей рисовым вином, готовили блюда из ягнятины, а также желали друг другу долгих лет жизни.

Кроме этого, существовал своеобразный ритуал изгнания болезней, который проводился в последний день года. Позже, когда была основана династия Цинь, ритуал распространился и превратился в традицию - а именно в практику тщательной уборки дома в дни, предшествующие китайскому Новому году.

Затем окна украшают узорами из красной бумаги, а двери - стихами с пожеланиями на новый год. Кроме предпраздничного наведения порядка в доме, распространенным новогодним обычаем стали покупки праздничных мелочей на открытых рынках.



Новогодние покупки на открытых рынках - распространенная традиция (фото: wikipedia.org)

Ужин при встрече Нового года по лунному календарю - это кульминационный момент, с которого начинается праздник. На застолье подают ритуальные блюда, например, целую рыбу - она символизирует достаток, а также приносит удачу и счастье.

В пятнадцатый и последний день праздника происходит Фестиваль фонарей, во время которого люди едят танъюань, сладкие клейкие рисовые шарики, а дети ночью носят фонарики по окрестностям, чтобы отметить завершение празднования.

Поскольку дракон является китайским символом удачи, танец дракона украшает празднование фестиваля во многих регионах. Для процессии делают длинного красочного дракона, которого проносят по улицам многочисленные танцоры.



Празднование Китайского Нового года (фото: wikipedia.org)