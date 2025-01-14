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7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Вівторок 14 січня 2025 14:14
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7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025 Манікюр на Китайський Новий рік 2025 (фото: instagram.com/gotg0ld)
Автор: Катерина Собкова

Манікюр зі зміїним принтом - це чудовий вибір для святкування Китайського Нового року 2025, який пройде під знаком Змії за китайським календарем і настане 29 січня. Цей принт символізує не тільки стиль, а й асоціюється з мудрістю, трансформацією й удачею, що робить його ідеальним для такої важливої події.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило зібрати для вас небанальні ідеї дизайну зі зміїним принтом.

Зміїний принт

Щоб створити на нігтях імітацію зміїного принта, необхідно покрити їх одним відтінком гель-лаку, а потім прикріпити тонку сітку, поки нігті ще липкі. Потім наносимо акцентний колір (у цьому випадку чорний) поверх сітки, і обережно знімаємо його. Завершуємо тонким блискучим верхнім шаром, щоб імітувати "мокру шкіру" змії.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Модний манікюр зі зміїним принтом (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Нюдовий манікюр із малюнками змії

Якщо ви полюбляєте більш стриманий стиль, можна вибрати однотонний манікюр нейтрального відтінку, а на одному або двох нігтях використовувати наклейки з цим мотивом або ж зробити малюнок за допомогою стемпінгу.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Нюдовий манікюр (фото: instagram.com/narinanails)

Червоний нейл-арт

Червоний колір традиційно вважається вдалим у китайській культурі, асоціюючись із добробутом і щастям. Можна зробити манікюр у червоних тонах зі зміїними візерунками. Такий дизайн буде не тільки стильним, а й символічним для свята.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Оригінальний варіант червоного манікюру (фото: instagram.com/vanityprojects)

Нігті з ефектом металік

Золоті або срібні елементи в манікюрі прекрасно підкреслять святкову атмосферу. Додайте металевий зміїний малюнок на нігтях або використовуй фольгу для створення ефекту зміїних лусочок.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Ефектний 3D-манікюр (фото: instagram.com/naominailsnyc)

Абстрактний хвилястий дизайн

Манікюр на Китайський Новий рік 2025 можна зробити в зелених відтінках, оскільки саме вони вважаються найщасливішими. Також можна додати цікаві хвилясті лінії, які імітуватимуть символ цього року - змію.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Манікюр із хвилястими візерунками (фото: instagram.com/pop_polished)

Французький манікюр

Можна поекспериментувати з французьким манікюром - нанести на кінчик не білий відтінок, а сріблясто-сірий. Також за допомогою стемпінгу перенести малюнок змії на кілька нігтів. Або ж намалювати їх від руки.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Незвичайний французький манікюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Місячний манікюр

Китайський Новий рік ще називають Місячним Новим роком - традиційно ця дата пов'язана із завершенням повного місячного циклу, що знаменується зимовим Молодиком. Тому це можна зобразити в манікюрі. На одній руці малюємо місячні фази та сонце, а на іншій - геометричну змію з блискучими частинками.

7 сміливих ідей манікюру у вигляді змії для святкування Китайського Нового року 2025

Місячний манікюр із цікавим візерунком (фото: instagram.com/narinanails)

Раніше ми розповіли про манікюр Селени Гомес на "Золотому глобусі-2025".

Також читайте про 7 ідей манікюру на січень 2025.

Для написання матеріалу були використані сторінки Instagram нейл-майстрів: Betina R. Goldstein, NARINA CHAN, Vanity Projects, Naomi Yasuda, franci, Lauren.

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