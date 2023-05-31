У Китаї знайшли "бункер жахів", в якому проводили експерименти на людях за часів Другої світової війни

Археологи виявили на північному сході Китаю бункер, який був найбільшим випробувальним майданчиком відомого "Загону 731". Цей підрозділ мав відношення до японської імперії та здобув сумну славу за проведення жахливих експериментів на людях під час Другої світової війни.

Що відомо про "бункер жахів"

У цьому секретному підземному бункері проводили моторошні досліди над людьми під час окупації Китаю з 1931 до 1945 року. Збудували цей бункер японці, і там існувала лабораторія, яка стала найбільшим дослідницьким центром Загону 731.

Точне місцезнаходження ретельно ховалося, а після капітуляції Японії дані було втрачено.

Спочатку дослідження проводилися у сфері охорони здоров'я, але спектр дослідів було дуже швидко розширено. Відомо, що в цьому секретному бункері проводили жахливі біологічні та хімічні експерименти, а в якості піддослідних використовували китайських, корейських, російських та американських полонених.

За деякими даними, за роки функціонування цього бункера загинуло до 12 тисяч осіб - жінок, чоловіків та дітей. Усі вони стали жертвами експериментів – випробування гранат, бактеріальних бомб, вогнеметів, хімічної зброї.

Людей піддавали зневодненню, вбивали в центрифугах, що оберталися, їм вводили кров тварин, піддавали опроміненню рентгенівськими променями, піддавали вівісекції без анестезії та тримали в камерах низького тиску.

У цій же лабораторії було вирощено і заражено чумою бліх, які потім скидалися з літаків над китайськими містами.

Японія капітулювала у вересні 1945 року і США приховали докази жахливих експериментів - вони таємно надали багатьом учасникам Загону 731 імунітет від судового переслідування за воєнні злочини в обмін на дані їхніх досліджень.

Більшість інформації було передано Форт-Детрик в Меріленді, центр американської програми біологічної зброї часів холодної війни (період з 1943 по 1969 рік).

Що виявили археологи

Дослідники з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хейлунцзян розкопала частково U-подібну споруду завдовжки 33 метри та шириною 21 метр із суміжними кімнатами та тунелями, що відходять від нього.

Тепер їм належить заглибитись усередину та встановити точне призначення кожного приміщення.

Вже зараз археологи змогли класифікувати деякі кімнати – це лабораторії, кімнати спостереження та розтину, камери утримання, бараки, гаражі, лазні, їдальні та колодязі.