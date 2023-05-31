В Китае нашли "бункер ужасов", в котором проводили эксперименты на людях во времена Второй мировой войны

Археологи обнаружили на северо-востоке Китая бункер, который был самой большой испытательной площадкой известного "Отряда 731". Это подразделение относилось к японской империи и получило печальную славу за проведение ужасных экспериментов на людях во время Второй мировой войны.

Что известно о "бункере ужасов"

В этом секретном подземном бункере проводили жуткие опыты над людьми во время оккупации Китая с 1931 по 1945 год. Построили этот бункер японцы и там существовала лаборатория, которая стала крупнейшим исследовательским центром Отряда 731.

Точное местонахождение тщательно скрывалось, а после капитуляции Японии данные были утеряны.

Изначально исследования проводились в сфере общественного здравоохранения, но спектр опытов был очень быстро расширен. Известно, что в этом секретном бункере проводили жуткие биологические и химические эксперименты, а в качестве подопытных использовали китайских, корейских, русских и американских пленных.

По некоторым данным, за годы функционирования этого бункера, погибло до 12 тысяч человек - женщин, мужчин и детей. Все они стали жертвами экспериментов - испытания гранат, бактериальных бомб, огнеметов, химического оружия.

Людей подвергали обезвоживанию, убивали во вращающихся центрифугах, им вводили кровь животных, подвергали облучению рентгеновскими лучами, подвергали вивисекции без анестезии и держали в камерах низкого давления.

В этой же лаборатории были выращены и заражены чумой блохи, которые потом сбрасывались с самолетов над китайскими городами.

Япония капитулировала в сентябре 1945 года и США скрыли доказательства ужасных экспериментов - они тайно предоставили многим участникам Отряда 731 иммунитет от судебного преследования за военные преступления в обмен на данные их исследований.

Большая часть информации была передана в Форт-Детрик в Мэриленде, центр американской программы биологического оружия времен холодной войны (период с 1943 по 1969 год).

Что обнаружили археологи

Исследователи из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян раскопала частично U-образное сооружение длиной 33 метра и шириной 21 метр со смежными комнатами и отходящими от него туннелями.

Теперь им предстоит углубиться внутрь и установить точное назначение каждого помещения.

Уже сейчас археологи смогли классифицировать некоторые комнаты - это лаборатории, комнаты наблюдения и вскрытия, камеры содержания, бараки, гаражи, бани, столовые и колодцы.